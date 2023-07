Amichevoli Fiorentina estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

Archiviata la passata stagione, contraddistinta dalle sconfitte in finale di Coppa Italia e Conference League, la Fiorentina prepara il prossimo campionato al Viola Park, a partire dal 12 luglio. Ecco il programma delle amichevoli.

A partire da luglio, per tutte le squadre della Serie A, si avvia la tanto attesa stagione 2023-2024, accompagnata dai tradizionali ritiri pre-campionato. Dopo una lunga stagione, in cui la Fiorentina ha disputato sia la finale di Coppa Italia sia quella di Conference League, la squadra di Vincenzo Italiano aspira a ripartire con determinazione per affrontare al meglio l'annata 2023/2024, ritagliandosi un ruolo da protagonista. L'avvio ufficiale è previsto nel weekend compreso tra il 18 e il 20 agosto.

Ritiro Fiorentina 2023/2024, ecco quando comincia

La data ufficiale per l'inizio della stagione 2023-2024 della Fiorentina è stata fissata per il 12 luglio, giorno in cui il club viola darà il via alla preparazione estiva. Quest'anno, a differenza degli anni precedenti, i gigliati hanno preso una decisione controcorrente: invece di recarsi a Moena per il ritiro, rimarranno nella loro nuova dimora, il Viola Park a Bagno a Ripoli, dove la squadra di mister Italiano si dividerà tra allenamenti e amichevoli.

Amichevoli Fiorentina estate 2023: data e luogo delle partite (in aggiornamento)

15 Luglio – Viola Park (h. 20:00) - Fiorentina vs Fiorentina Primavera

20 Luglio – Viola Park (h. 20:00) - Fiorentina vs Parma

23 Luglio – Viola Park (h. 20:00) - Fiorentina vs Catanzaro

1 Agosto – Stadio Comunale Olimpico “Carlo Zecchini” di Grosseto (h. 20:45) - Grosseto vs Fiorentina

11 Agosto – Viola Park (h. 20:00) - Fiorentina vs Sestri Levante

12 Agosto – Viola Park (h. 20:00) - Fiorentina vs OFI Creta