AEK Atene-Anversa: dove vedere la gara ? Diretta TV, Live Streaming e probabili formazioni

AEK Atene-Anversa, gara di ritorno dei Playoff valida per la qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24, si giocherà questa sera, ore 21:00, allo "Agia Sophia Stadium - OPAP Arena" di Atene. Ecco dove vederla in Diretta TV e in Live Streaming, oltre alle probabili formazioni.

AEK Atene-Anversa: dove vedere la partita di ritorno dei Playoff valida per la qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24 ? Si giocherà questa sera, ore 21:00, allo "Agia Sophia Stadium - OPAP Arena" di Atene.

LUOGO ATENE, "Agia Sophia Stadium - OPAP Arena" DATA 30 Agosto 2023 ORE 21:00 ARBITRO Jesus Jil Manzano (Spagna)

AEK Atene-Anversa: dove vedere la partita ? Diretta TV e Live Streaming

La gara AEK Atene-Anversa sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Calcio [Canale 202] e su Sky Sport [Canale 251] per tutti i clienti gli abbonati a Sky. Telecronaca affidata a Gianluigi Bagnulo.

La gara AEK Atene-Anversa sarà trasmessa in Live Streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

La gara AEK Atene-Anversa sarà trasmessa in Live Streaming su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

La gara AEK Atene-Anversa sarà trasmessa in Live Streaming su Mediaset Infinity, per tutti i clienti abbonati al servizio.

TV: Sky Sky Sport Calcio [Canale 202]



Sky Sport [Canale 251] Live Streaming: Sky Sky GO



NOW Live Streaming: Mediaset Mediaset Infinity

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.

AEK ATENE [4-2-3-1]: Athanasiadis; Sidibe, Vida, Moukoudi, Mohammadi; Jonsson, Pineda; Amrabat, Mantalos, Gacinovic; Van Weert. Allenatore: Matias Jesus Almeyda

ANVERSA [4-2-3-1]: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Vines; Keita, Vermeeren; Ondrejka, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen. Allenatore: Mark Van Bommel

Presentazione

Anche in questo Mercoledì non mancheranno le emozioni e sarà l'ultimo che chiuderà la fase di qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24. In Grecia, la passione per il calcio è molto forte e non sono da meno i tifosi dell'AEK Atene a essere calorosi. Sarà una "OPAP Arena" infuocata quella che ospiterà la gara tra i padroni di casa e i Campioni di Belgio in carica, l'Anversa.

Proprio questi ultimi, partono dall’1-0 casalingo conquistato nella gara d’andata del 22 Agosto. Un risultato di vantaggio che, però, non lascia affatto tranquilli i belgi. L'AEK Atene ha già dimostrato, in diverse gare giocate in Europa, che il fattore campo può essere determinante, oltre che un'arma pericolosa per gli avversari, motivo per cui pensare di ribaltare il risultato non è affatto impresa ardua, anche se nelle ultime tre gare ufficiali giocate in casa i gialloneri non hanno ancora vinto. Questa potrebbe essere l'occasione giusta per invertire la tendenza e dare un vero significato alla stagione degli ateniesi. Naturalmente, lo stesso varrà per l'Anversa.

Sarà una gara emozionante, ottima per tutti gli amanti del calcio.

