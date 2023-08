Allenatori Serie A 2023-2024, chi ha la miglior media punti per partita in carriera? Allegri in vetta, seguono Garcia e Sarri

Quale dei tecnici della nuova stagione detiene la miglior media punti per partita in Serie A? SuperNews ha voluto scoprirlo dedicando al tema il seguente studio. Abbiamo stilato la classifica dei 20 allenatori della nuova stagione in base alla media punti per partita ottenuta in carriera nel massimo campionato.

La nuova stagione di Serie A è ufficialmente partita: i giocatori e gli allenatori delle 20 squadre si preparano a inseguire nuovi ambiziosi obiettivi. SuperNews si è soffermata proprio sugli attuali tecnici del campionato per scoprire chi di loro detiene la migliore media punti per partita (PPP) in Serie A, includendo nel calcolo anche i risultati della prima giornata di questa stagione. Basandoci sui dati reperibili su Transfermarkt, lo studio assegna l'oro a Massimiliano Allegri: con 948 punti complessivi ottenuti in 471 partite in Serie A, raggiunge la media punti per partita più alta: 2.01.

Segue il neo tecnico del Napoli, Rudi Garcia, con molte meno partite, 96: il francese ha raggiunto 192 punti complessivi in Serie A per una media punti per partita di 2.00. Terzo Posto per Maurizio Sarri: l'allenatore della Lazio ha totalizzato 267 partite in Serie A, 522 punti complessivi e una media PPP di 1.96.

Di seguito la top 3:

Allenatore Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Punti PPP (Punti Per Partita) Massimiliano Allegri 471 285 93 93 948 2.01 Rudi Garcia 96 55 27 14 192 2.00 Maurizio Sarri 267 153 63 51 522 1.96 Tabella TOP 3 allenatori per media punti per partita in carriera in Serie A

Rendimento allenatori Serie A: le esperienze migliori e quelle da dimenticare

Oltre la media punti per partita di 2.00 l'esperienza di Simone Inzaghi all'Inter (media PPP delle 2 stagioni all'Inter più la prima giornata della nuova stagione: 2.06), quella di Stefano Pioli al Milan (media PPP delle 4 stagioni al Milan più la prima giornata della nuova stagione: 2.02), quella di Max Allegri nelle stagioni alla Juventus (media PPP delle 7 stagioni in bianconero più la prima giornata della nuova stagione: 2.24), ma anche gli anni di Josè Mourinho nel club nerazzurro (media PPP delle due stagioni all'Inter: 2.18). Ottime anche le parentesi di Maurizio Sarri da allenatore del Napoli (media PPP delle 4 stagioni al Napoli: 2.27) e della Juventus (media PPP della stagione alla Juventus: 2.18). Di poco sotto ai 2 punti per partita la parentesi di Rudi Garcia alla Roma: 189 punti complessivi in 95 partite per una media PPP di 1.99.

Di seguito la tabella completa della media punti per partita in carriera in Serie A per gli attuali 20 allenatori del nostro campionato. Doveroso specificare che Alberto Gilardino occupa l'ultimo posto di questa classifica perché in Serie A ha giocato la sua prima partita da tecnico del Genoa la scorsa settimana contro la Fiorentina.

Allenatore Partite Vittorie Pareggi Sconfitte Punti PPP (Punti Per Partita) Massimiliano Allegri 471 285 93 93 948 2.01 Rudi Garcia 96 55 27 14 192 2.00 Maurizio Sarri 267 153 63 51 522 1.96 Josè Mourinho 153 85 38 30 239 1.92 Simone Inzaghi 274 157 47 70 518 1.89 Claudio Ranieri 463 195 140 128 725 1.57 Paulo Sousa 93 38 32 23 146 1.57 Gian Piero Gasperini 524 230 134 160 824 1.57 Stefano Pioli 456 196 123 137 711 1.56 Raffaele Palladino 33 14 9 10 51 1.55 Vincenzo Italiano 115 44 28 43 160 1.39 Eusebio Di Francesco 258 91 64 103 337 1.31 Alessio Dionisi 77 25 20 32 95 1.23 Andrea Sottil 39 11 13 15 46 1.18 Ivan Juric 204 59 62 83 239 1.17 Thiago Motta 80 24 18 38 90 1.13 Roberto D'Aversa 121 31 28 62 121 1.00 Paolo Zanetti 72 15 20 37 65 0.90 Marco Baroni 73 13 18 42 57 0.78 Alberto Gilardino 1 1 0.00 Tabella allenatori per media punti per partita in carriera in Serie A

Sotto la media di 1.00 punto per partita, invece, le esperienze di Thiago Motta nella stagione alla guida dello Spezia (PPP: 0.94) e nelle 9 partite da tecnico del Genoa (PPP: 0.67). Da dimenticare, invece, la brevissima parentesi di Gian Piero Gasperini all'Inter (2 sconfitte e 1 pareggio in 3 partite, PPP: 0.33) e quella delle 22 gare sulla panchina del Palermo (PPP: 0.77). Anche Juric, D'Aversa, Zanetti, Di Francesco e Baroni hanno esperienze passate sotto la media PPP di 1.00: l'attuale allenatore del Torino nelle 51 partite alla guida del Genoa ha totalizzato una media PPP di 0.80, mentre D'Aversa, nuovo tecnico del Lecce, ha registrato 0.90 PPP nelle 22 gare disputate da allenatore della Samp.

Con il Venezia, dopo la buona stagione in Serie B, Paolo Zanetti non si ripete nelle 33 partite in Serie A con i lagunari, registrando 0.67 PPP. Gli ultimi dati riguardano Di Francesco e Baroni. Il primo, nelle mai complete esperienze in Verona, Cagliari, Sampdoria e Lecce, non è mai riuscito a superare complessivamente la media punti per partita di 0.65, raggiunta solo alla guida del Cagliari. Il secondo, invece, si lascia alle spalle esperienze negative con Benevento, Frosinone e Siena. La media punti per partita più alta raggiunta dall'attuale allenatore del Verona è stata quella di 0.95 con il Lecce nella scorsa stagione di Serie A.