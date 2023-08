Aston Villa-Lazio, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'amichevole Aston Villa-Lazio, che si disputerà giovedì 3 agosto (ore 20.30) al "Poundland Bescot" Stadium di Walsall. Per i biancocelesti poi ci saranno gli ultimi due test estivi contro Girona e Latina.

Questa sera alle ore 20.30 (le 19.30 locali) al "Poundland Bescot" Stadium di Walsall, si disputerà il match amichevole Aston Villa-Lazio, con le due squadre che si stanno preparando per l'inizio dei rispettivi campionati, che vedranno gli inglesi esordire sul campo del Newcastle, mentre i biancocelesti su quello del Lecce.

Sarà la prima sfida tra i due club, con i capitolini che con squadre inglesi vantano sedici precedenti con un bilancio di tre vittorie, sei pareggi e sette sconfitte. Dopo l'incontro di Walsall, Luis Alberto e compagni saranno impegnati in altri due test estivi.

Aston Villa-Lazio, probabili formazioni

ASTON VILLA (4-3-3): E. Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans, McGinn; Buendia, Watkins, Ramsey.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni

Dove vedere Aston Villa-Lazio in tv e streaming

Il match amichevole Aston Villa-Lazio sarà visibile sul canale tematico biancoceleste, ovvero Lazio Style Channel, che si può vedere (con abbonamento ) sul canale 233 della piattaforma satellitare Sky, con la telecronaca di Luigi Sinibaldi. In questo caso però per poter vedere al match, bisognerà pagare 5 euro, visto che la visione sarà in pay per view.

Per chi non potrà sintonizzarsi sulla tv, un altro modo di per seguire il match, è il canale radiofonico della società capitolina, Lazio Style Radio (FM 89,3 nel Lazio e in Sardegna), che ovviamente si può ascoltare anche in streaming in tutto il mondo.

