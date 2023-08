AZ-Bologna, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Seconda amichevole contro una formazione olandese per il Bologna di Thiago Motta, infatti i rossoblù dopo l'amichevole vinta per 1-2 contro l'Utrecht affrontano l'AZ Alkmaar con il match in programma sabato 5 agosto alle ore 15 all'"AFAS Stadion" di Alkmaar

Sabato 5 agosto, alle ore 15, all'"AFAS Stadion" di Alkmaar, si disputerà il match amichevole AZ-Bologna. Prima di scoprire dove vedere AZ-Bologna in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

Ultimo match amichevole per il Bologna di Thiago Motta che dopo aver vinto per 1-2 contro l'Utrecht, affrontano un'altra squadra olandese, in questo caso i felsinei saranno ospiti dell' AZ Alkmaar. Il Bologna dopo il test contro gli olandesi, si preparerà per il debutto in Coppa Italia di venerdì 11 agosto contro la vincente di Cesena-Entella con il match in programma alle 21.15 allo stadio "Dall'Ara".

AZ-Bologna, le probabili formazioni

AZ (4-3-3): Ryan; Bazoer, Chatzidiakos, De Wit, Sugawara; Mijnans, Clasie, De Wit; Karlsson, Pavlidis, Poku.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Lucumì, Corazza; Schouten, Dominguez; Mazia, Ferguson, Zirkzee; Arnautovic.

Dove vedere AZ-Bologna in diretta tv e streaming

Il match amichevole AZ-Bologna non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su nessuna emittente italiana e non sarà visibile tantomeno su SKY o DAZN. Infatti nessuna emittente ha acquisito i diritti televisivi del match, pertanto potrete seguire gli aggiornamenti LIVE sulle pagine social di entrambe le società. Il match potrebbe essere trasmesso in streaming sui canali social della società rossoblù.