Genoa: top player finisce incredibilmente fuori rosa, ecco perchè!

Finisce nella bufera l'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. È stato sospeso in via cautelativa dalla nazionale islandese dopo che la federazione ha ricevuto dalla polizia una denuncia per molestie sessuali. Ne dà notizia il quotidiano islandese DV.

Finisce nella bufera l'attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. È stato sospeso in via cautelativa dalla nazionale islandese dopo che la federazione ha ricevuto dalla polizia una denuncia per molestie sessuali. Ne dà notizia il quotidiano islandese DV che scrive apertamente di presunta violenza sessuale.

Gudmundsson fuori rosa in Nazionale

Secondo le regole della Federcalcio islandese un giocatore non può essere convocato mentre c'è una inchiesta ancora in corso. Ragion per cui Gudmundsson è stato sospeso. Accusa che peraltro Gudmundsson respinge con forza, concetto espresso anche alla dirigenza rossoblù che ha ricevuto la notizia e ne ha chiesto conto al giocatore che comunque quasi certamente perderà la sua nazionale, in attesa di chiarimenti, dopo essere rientrato recentemente nella squadra islandese dopo il cambio di guida tecnica. Gudmundsson è sposato con due figli, non ha rilasciato dichiarazioni ma ha parlato con la dirigenza del Genoa negando ogni accusa. Vedremo come si evolverà questa situazione, sicuramente pesante per il giocatore in rampa di lancio.