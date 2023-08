Copenaghen-Rakow Czestochowa: dove vedere la gara ? Diretta TV, Live Streaming e probabili formazioni

Copenaghen-Rakow Czestochowa, gara di ritorno dei Playoff valida per la qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24, si giocherà questa sera, ore 21:00, al "Parken Stadium" di Copenaghen. Ecco dove vederla in Diretta TV e in Live Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Copenaghen-Rakow Czestochowa: dove vedere la partita di ritorno dei Playoff valida per la qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24 ? Si giocherà questa sera, ore 21:00, al "Parken Stadium" di Copenaghen.

LUOGO COPENAGHEN, "Parken Stadium" DATA 30 Agosto 2023 ORE 21:00 ARBITRO Istvan Kovacs (Romania)

Copenaghen-Rakow Czestochowa: dove vedere la partita ? Diretta TV e Live Streaming

La gara Copenaghen-Rakow Czestochowa sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Calcio [Canale 202] e su Sky Sport [Canale 256] per tutti i clienti gli abbonati a Sky. Telecronaca affidata a Paolo Ciarravano.

La gara Copenaghen-Rakow Czestochowa sarà trasmessa in Live Streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

La gara Copenaghen-Rakow Czestochowa sarà trasmessa in Live Streaming su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

La gara Copenaghen-Rakow Czestochowa sarà trasmessa in Live Streaming su Mediaset Infinity, per tutti i clienti abbonati al servizio.

TV: Sky Sky Sport Calcio [Canale 202]



Sky Sport [Canale 256] Live Streaming: Sky Sky GO



NOW Live Streaming: Mediaset Mediaset Infinity

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.

COPENAGHEN [4-3-3]: Grabara; Jelert, Vavro, Diks, Meling; Claesson, Falk, Goncalves; Bardghji, Larsson, Elyounoussi. Allenatore: Jacob Neestrup

RAKOW CZESTOCHOWA [3-4-3]: Kovacevic; Racovitan, Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolaou, Gerggren, Carlos; Cebula, Piasecki, Kocherhin. Allenatore: Dawid Szwarga

Presentazione

Anche in questo Mercoledì non mancheranno le emozioni e sarà l'ultimo che chiuderà la fase di qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24. Il Copenaghen parte con i favori del pronostico contro i polacchi del Rakow, grazie anche all’1-0 dello scorso 22 Agosto in terra polacca. I danesi possono avere dalla loro anche la maggiore esperienza internazionale, oltre a disporre di una formazione superiore sul profilo tecnico. Proprio nella gara dell'andata, il divario è apparso piuttosto marcato, pur con un risultato di misura, e non dovrebbero esserci particolari impedimenti nell'ottenere una importantissima qualificazione nel torneo più prestigioso del mondo. Anche in questa gara di ritorno, i "Leoni" potrebbero chiudere il discorso qualificazione già nella prima frazione di gioco. Il calcio è un gioco strano e imprevedibile, per cui sarà meglio cercare di segnare subito per lasciare alle spalle insidie inaspettate.

