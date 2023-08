Coppa Italia, dove vedere Cremonese-Crotone streaming live gratis e diretta TV

Cremonese-Crotone streaming live gratis e diretta TV: ecco dove vedere in streaming e in diretta televisiva il match tra la squadra di Ballardini e quella di Zauli valido per il primo turno della Coppa Italia, lunedì 14 agosto, con calcio d'inizio alle ore 17:45.

Lunedì 14 agosto, alle ore 17:45, andrà di scena il match valido per il primo turno della Coppa Italia 2023/2024 tra Cremonese-Crotone. Le due compagini, guidate da Davide Ballardini e Lamberto Zauli, si sfideranno allo stadio Giovanni Zini di Cremona, che ha una capienza totale di 15.191 posti a sedere, suddivisi in 7 settori.

Coppa Italia, Cremonese-Crotone: come arrivano le due squadre

La Cremonese, retrocessa in Serie B nella passata stagione, si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due amichevoli estive disputate. I lombardi, infatti, hanno perso per 1-2 contro la Giana Erminio ed hanno pareggiato per 0-0 contro il Genoa. Il Crotone, impegnato nel girone C di Serie C, invece, si avvicina alla gara reduce dalla vittoria in amichevole contro il Sambiase, squadra del campionato di Eccellenza, grazie ad una doppietta siglata dall'attaccante Tumminiello.

Coppa Italia, Cremonese-Crotone streaming gratis e diretta TV

La partita Cremonese- Crotone, in programma lunedì 14 agosto alle ore 17:45, gara valida per il primo turno della Coppa Italia 2023/2024 sarà visibile in diretta tv in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti, sul Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire Cremonese-Crotone anche in diretta streaming in chiaro mediante la piattaforma di Mediaset, Mediaset Infinity. La gara sarà visibile sia sul proprio pc o notebook, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad.