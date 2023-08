Designazioni arbitrali, ecco quali per la 3° giornata di Serie A 2023/24

La terza giornata di campionato di Serie A TIM 2023/24 presenta il big match Roma-Milan, la cui direzione arbitrale sarà affidata a Rapuano. Si apre Venerdì 1° Settembre, alle 18:30, con Sassuolo-Hellas Verona al "Mapei Stadium". Ecco tutti gli arbitri designati.

Designazioni arbitrali per la terza giornata della Serie A TIM 2023/24. All'Olimpico, dove tutti attendono l'ingresso in campo di Romelu Lukaku con la maglia dei giallorossi, ci sarà il big match Roma e Milan. La direzione di gara sarà affidata ad Antonio Rapuano della Sezione AIA di Rimini. Aprirà la giornata di campionato Sassuolo-Hellas Verona, Venerdì 1° Settembre, ore 18:30, al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia. Per questa gara, ci sarà all'opera Marco Piccinini della Sezione AIA di Forlì. Sì chiuderà Domenica, ore 20:45, con Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana. Per queste ultime due gare, ci saranno, rispettivamente Ayroldi della Sezione AIA di Molfetta e Massimi della Sezione AIA di Termoli. Questi i nominativi di Arbitri, Assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR di tutte le gare in programma.

VENERDI' 01/09, ore 18:30 | SASSUOLO – H. VERONA

PICCININI

BERCIGLI – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: DIONISI

AVAR: MERAVIGLIA

VENERDI' 01/09, ore 20:45 | ROMA – MILAN

RAPUANO

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: DI VUOLO

SABATO 02/09, ore 18:30 | BOLOGNA – CAGLIARI

ORSATO

ROCCA – VECCHI

IV: GUALTIERI

VAR: PATERNA

AVAR: MAZZOLENI

SABATO 02/09, ore 18:30 | UDINESE – FROSINONE

GUIDA

ROSSI C. – RICCI

IV: VOLPI

VAR: FABBRI

AVAR: MIELE

SABATO 02/09, ore 20:45 | ATALANTA – MONZA

MARCENARO

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: PRONTERA

VAR: DOVERI

AVAR: SERRA

SABATO 02/09, ore 20:45 | NAPOLI – LAZIO

COLOMBO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MARIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

DOMENICA 03/09, ore 18:30 | INTER – FIORENTINA

MARCHETTI

COSTANZO – PASSERI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

DOMENICA 03/09, ore 18:30 | TORINO – GENOA

CHIFFI

PERETTI – SEVERINO

IV: SANTORO

VAR: LA PENNA

AVAR: MAGGIONI

DOMENICA 03/09, ore 20:45 | EMPOLI – JUVENTUS

AYROLDI

ROSSI M. – PERROTTI

IV: GHERSINI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

DOMENICA 03/09, ore 20:45 | LECCE – SALERNITANA

MASSIMI

CARBONE – GIALLATINI

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

