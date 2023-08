Fiorentina-Nizza 2-1: i Top e i Flop viola

Una breve analisi dell'amichevole disputatasi in Inghilterra tra Fiorentina e Nizza, che si sono affrontate nella seconda giornata della Sela Cup. Dominio viola nei primi 45 minuti, che poi hanno controllato nella ripresa. I migliori ed i peggiori gigliati della partita.

La Fiorentina si rifà della sconfitta di ieri, battendo 2-1 il Nizza nella seconda giornata di Sela Cup, a Newcastle. I viola dominano in lungo e largo nel primo tempo, concluso con due reti di vantaggio, e controllano piuttosto agevolmente (nonostante il goal dell'enfant prodige Bouanani nel finale) nella ripresa.

Il tutto sebbene il campionato francese inizi una settimana prima del nostro e l'aver impiegato diversi giovani nella ripresa (oltre a Kayode ed Amatucci in campo per tutta la partita).

Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio i migliori ed i peggiori in campo della compagine gigliata, anticipandovi, stavolta, che saranno quasi tutti appartenenti alla prima categoria.

Top nella Fiorentina

Kayode: forse in pochi se ne sono accorti, ma in meno di 24 ore ha giocato una partita e mezzo senza battere ciglio.

Martinez Quarta: finalmente è tornato a giostrare con personalità e sicurezza nella difesa viola.

Parisi: se avesse qualche chilo e centimetro in più sarebbe uno dei più forti come ruolo al Mondo. Non ce li ha, ma gioca comunque una buona gara.

Kouamé: un goal ed un assist a dimostrare che è già pronto per la nuova stagione gigliata.

Jovic: a tratti irriconoscibile, in senso buono, non solamente per la rete realizzata. Vince tanti duelli; rallenta nella ripresa, nella quale, però, offre una gran palla a Kouamé, che l'ivoriano non sfrutta.

Flop nella Fiorentina

Mandragora: cercare un flop quest'oggi nella Viola non era facile, ma ci mettiamo lui perché nel primo tempo si rivela impreciso, sia nelle scelte in mezzo al campo, che in fase realizzativa.