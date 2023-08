Fiorentina-OFI Creta, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Sabato 12 agosto, alle ore 20, allo stadio "Franchi" di Firenze, si disputerà il match amichevole Fiorentina-OFI Creta. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-OFI Creta in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

Ultima amichevole precampionato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che ospita al "Franchi" i greci dell' OFI Creta ad una settimana dall'esordio in campionato di domenica 20 agosto a "Marassi" contro il Genoa. La Fiorentina in precampionato ha battuto la formazione Primavera (8-1), Catanzaro (3-0), Grosseto (4-0) e Nizza (2-1), e perso contro Stella Rossa (5-0) e Newcastle (2-0).

Dove vedere Fiorentina-OFI Creta in diretta tv e streaming

Il match amichevole Fiorentina-OFI CRETA, non sarà trasmesso in diretta in chiaro. Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti televisivi del match ma la sfida potrebbe essere visibile sul canale You Tube dei viola.