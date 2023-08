Frosinone-Cosenza, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Il Frosinone del neo tecnico Eusebio Di Francesco continua a scaldare i motori in questa preparazione estiva e prima del debutto ufficiale in Coppa Italia di venerdì 11 agosto contro il Pisa affronta il Cosenza con i calabresi che nella coppa nazionale se la vedranno contro il Sassuolo

Sabato 5 agosto, alle ore 18, allo stadio "Benito Stirpe", si disputerà il match amichevole Frosinone-Cosenza. Prima di scoprire dove vedere Frosinone-Cosenza in diretta tv e streaming, ecco una presentazione del match.

Il Frosinone si appresta a disputare l'ultima amichevole del suo precampionato in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia di venerdì 11 agosto contro il Pisa, affrontando il Cosenza. I ciociari sono reduci dal pareggio sempre in amichevole contro la Salernitana (1-1). Il Cosenza, invece, anche questa stagione disputerà il campionato di Serie B e in Coppa Italia affronterà in trasferta il Sassuolo.

Dove vedere Frosinone-Cosenza in diretta tv e streaming

Il match amichevole Frosinone-Cosenza non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su nessuna emittente italiana e non sarà visibile tantomeno su SKY o DAZN. Infatti nessuna emittente ha acquisito i diritti televisivi del match, pertanto potrete seguire gli aggiornamenti LIVE sulle pagine social di entrambe le società.