Galatasaray-Molde: dove vedere la gara ? Diretta TV, Live Streaming e probabili formazioni

Galatasaray-Molde, gara di ritorno dei Playoff valida per la qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24, si giocherà questa sera, allo "Ali Sami Yen Stadium - Rams Park" di Istanbul. Ecco dove vederla in Diretta TV e in Live Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Galatasaray-Molde: dove vedere la partita di ritorno dei Playoff valida per la qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24 ? Si giocherà questa sera, ore 21:00, allo "Ali Sami Yen Stadium - Rams Park" di Istanbul.

LUOGO ISTANBUL, "Ali Sami Yen Stadium - Rams Park" DATA 29 Agosto 2023 ORE 21:00 ARBITRO Szymon Marciniak (Polonia)

Galatasaray-Molde: dove vedere la partita ? Diretta TV e Live Streaming

La gara Galatasaray-Molde sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Calcio - Sky Sport Action, per tutti i clienti gli abbonati a Sky. Telecronaca affidata a Federico Zancan.

La gara Galatasaray-Molde sarà trasmessa in Live Streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

La gara Galatasaray-Molde sarà trasmessa in Live Streaming su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

La gara Galatasaray-Molde sarà trasmessa in Diretta TV e in chiaro su Mediaset, Italia 1, disponibile gratuitamente. Telecronaca affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero.

La gara Galatasaray-Molde sarà trasmessa in Live Streaming su Sportmediaset e su Mediaset Infinity, per tutti i clienti abbonati al servizio.

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.

GALATASARAY [4-2-3-1]: Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Angelino; Sergio Oliveira, Kutlu; Akgun, Mertens, Akturkoglu; Icardi. Allernatore: Okan Buruk

MOLDE [3-5-2]: Karlstrom; Haugan, Bjornbak, Ellingsen; Knudtzon, Eriksen, Heggheim, Breivik, Haugen; Brynhildsen, Eikrem. Allenatore: Erling Moe

Presentazione

Nella gara di andata (23 Agosto), il Galatasaray è riuscito a portare a casa una faticosa ma preziosa vittoria in terra scandinava, grazie al 3-2 siglato con le reti turche di Oliveira, Icardi e del norvegese Midtsjo, mentre di Ellingsen e Haugen le reti dei padroni di casa. Dopo lo svantaggio iniziale (1-0 all'8'), la squadra di Istanbul la ribalta e porta provvisoriamente in 4' il risultato sul 2-1 (25' e 29'). La gara è equilibrata e spigolosa, tant'è che il 2-2 del Molde arriva al 56'. L'esito finale sembra avviarsi verso questo risultato, sennonché un guizzo di Icardi diventa assist per Midtsjo che non deve fare altro che insaccare a porta vuota: è il 3-2 all'89'.

In casa propria, a Istanbul, il Galatasaray avrà il vantaggio del fattore campo e del risultato, seppur di misura e con la regola dei gol segnati in trasferta che non hanno più valore doppio rispetto a quelli siglati in casa. Per la squadra degli "ex italiani" Muslera, Icardi e Mertens non sarà una passeggiata, pur consapevole di avere dalla propria ottime individualità rispetto ai pur rispettabilissimi Campioni di Norvegia in carica. I turchi, quindi, partono con tutti i favori del pronostico per la qualificazione ai gironi.

