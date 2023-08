Latina-Lazio, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Ultima amichevole precampionato per i biancocelesti del tecnico Maurizio Sarri che saranno impegnati in trasferta al "Francioni" contro il Latina nell'amichevole organizzata per ricordare Vincenzo D' Amico. La Lazio esordirà in campionato domenica 20 agosto a "Via del Mare" contro il Lecce

Domenica 13 agosto, alle ore 21, allo stadio "Francioni", si disputerà il match amichevole Latina-Lazio. Prima di scoprire dove vedere Latina-Lazio in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Ultima amichevole precampionato per i biancocelesti di Maurizio Sarri che testano la condizione fisica in vista dell'esordio in campionato di domenica 20 agosto a "Via del Mare" contro il Lecce. La Lazio nel suo precampionato ha battuto Auronzo Di Cadore (16-0), Primorje (5-0), Triestina (4-0) e Nogometni Klub Bravo (2-0) e perso contro Aston Villa (3-0) e Girona (2-1).

Dove vedere Latina-Lazio, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Latina-Lazio, non sarà trasmesso in diretta in chiaro. Il match sarà visibile su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, in modalità pay per view al costo di 5 €.