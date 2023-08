Lazio, colpo di scena per Luis Alberto: raggiunge la squadra

Il caso Luis Alberto non finisce qui: dopo aver abbandonato il centro sportivo della Lazio e saltato la sessione di allenamento, del giocatore non c'era più traccia. Il centrocampista spagnolo non si è nemmeno presentato all'aereoporto per volare con la squadra a Birmingham, dove lo attendeva un'amichevole. Eppure, il calciatore è tornato sui suoi passi e ha raggiunto la squadra in Spagna.

Non si ferma qui il caso Luis Alberto. Dopo aver abbandonato il centro sportivo della Lazio senza spiegazioni, il giocatore rientra in scena. Il centrocampista iberico, in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto e un premio da 140 mila euro non riconosciuto, ha saltato la sessione di allenamento a Formello e l'amichevole contro l'Aston Villa. Il giocatore, tuttavia, ha cambiato idea e ha deciso di raggiungere la squadra in Spagna, dove li attende l'amichevole contro il Girona il 6 agosto. Come riportato da Skysport, Luis attenderà proprio in Spagna l'arrivo del resto della squadra di ritorno dal Birmingham e si prepareranno ad affrontare questa nuova sfida.

Non sono chiari i motivi per cui Luis sia tornato indietro sui suoi passi e abbia scelto all'ultimo minuto di raggiungere i compagni in Spagna, ma almeno non ci sono colpi di scena all'orizzonte. A seguito di questi attriti si ipotizzava un allontanamento definitivo del giocatore. Come espresso dalla Gazzetta dello Sport, si pensava ad un frattura irreparabile tra Luis e Lotito, che ha minacciato provvedimenti nei suoi confronti. Al momento, tuttavia, sembra che si siano calmate le acque.