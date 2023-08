Manchester City-Siviglia, streaming gratis e diretta tv Sky, DAZN o Amazon Prime Video? Dove vedere Supercoppa europea

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match del Pireo tra Citizens e andalusi, valevole per la Supercoppa europea, con le due squadre che nella scorsa stagione hanno vinto rispettivamente Champions League ed Europa League.

Domani sera alle ore 21 allo stadio del Pireo "Geōrgios Karaiskakīs" si disputerà il match Manchester City-Siviglia, valevole per la Supercoppa europea, con le due squadre che nella scorsa stagione hanno vinto rispettivamente Champions League ed Europa League sconfiggendo in finale le italiane Roma ed Inter.

Sono quattro i precedenti tra i due club con i Citizens usciti sempre vittoriosi, come lo sono stati nell'esordio in Premier League venerdì scorso, con successo 3-0 sul campo del Burnley, mentre gli andalusi nella prima giornata di Liga, sono usciti sconfitta in casa 2-1 dal Valencia.

Manchester City-Siviglia, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Akanji, Aké, Lewis; Rodri, De Bruyne; Silva, Alvarez, Foden; Haaland.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri.

Dove vedere Manchester City-Siviglia in tv e streaming

Il match di Supercoppa europea, Manchester City-Siviglia, sarà visibile solamente in streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e commento tecnico dell’ex calciatore Massimo Ambrosini. Per tutti i nuovi iscritti alla piattaforma Amazon offre un periodo prova gratuito sottoscrivendo un abbonamento Prime. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni. Dopo i primi 30 giorni gratuiti, l'iscrizione a Prime prosegue automaticamente a euro 49,90/anno, o a euro 4,99/mese, ma si può annullare l'iscrizione in ogni momento da "Il mio account".