Napoli-Augsburg, streaming gratis e diretta tv Sportitalia, DAZN o Sky? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire l'amichevole dei partenopei contro i tedeschi dell'Augsburg, penultimo test estivo, prima dell'inizio ufficiale della stagione, che vedrà la squadra azzurra esordire nel campionato di Serie A, sul campo del neopromosso Frosinone.

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio “Teofilo Patini” di Castel Di Sangro (sede del secondo ritiro dei partenopei), si disputerà il match amichevole Napoli-Augsburg, con le due squadre che stanno ultimando la preparazione in vista dell'inizio della stagione, che vedrà la squadra azzurra esordire sul campo del neopromosso Frosinone, mentre quella tedesca in trasferta contro l'Unterhaching nel primo turno di Coppa di Germania.

Sarà la prima sfida tra i due club, con il Napoli che invece nei ventisei precedenti contro squadre teutoniche ha un bilancio di dieci vittorie, sette pareggi e nove sconfitte.

Napoli-Augsburg, formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano; Simeone.

AUGSBURG (4-4-2): Dahmen; Pfeiffer, Demirovic, Maier, Rexhbecaj; Vargas, Breithaupt, Michel, Winther; Elngels, Colina.

Dove vedere Napoli-Augsburg, probabili formazioni

L'amichevole tra Napoli-Augsburg sarà visibile in pay per view in diretta e in esclusiva su “Sky Prima Fila” (canale 251 del decoder). Il costo dell'evento è di 9,99 euro. Per l'occasione nessuna possibilità di visione su Sky Go e NOW.

