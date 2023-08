Sampdoria-Venezia: dove vedere la gara ? Diretta TV, Live Streaming e probabili formazioni

Sampdoria-Venezia, gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie BKT 2023/24, si giocherà oggi, Mercoledì 30 Agosto, ore 20:30, allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova. Ecco dove vederla in Diretta TV e in Live Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Sampdoria-Venezia: dove vedere la partita valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie BKT 2023/24 ? Si giocherà oggi, Mercoledì 30 Agosto, ore 20:30, allo "Stadio Luigi Ferraris" di Genova.

LUOGO GENOVA, "Stadio Luigi Ferraris" DATA 30 Agosto 2023 ORE 20:30 ARBITRI Arbitro: Davide Minelli (Sezione AIA Varese)



Assistenti: Pasquale Capaldo (Sezione AIA Napoli) - Khaled Bahri (Sezione AIA Sassari)



IV Ufficiale: Luca De Angeli (Sezione AIA Milano)



VAR: Valerio Marini (Sezione AIA Roma 1)



AVAR: Oreste Muto (Sezione AIA Torre Annunziata)



Sampdoria-Venezia: dove vedere la partita ? Diretta TV e Live Streaming

La gara Sampdoria-Venezia sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport, per tutti i clienti gli abbonati a Sky.

Diretta TV Sky Sport - Canale: Sky Sport 251

La gara Sampdoria-Venezia sarà trasmessa in Live Streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

La gara Sampdoria-Venezia sarà trasmessa in Live Streaming su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

La gara Sampdoria-Venezia sarà trasmetta in Diretta TV su DAZN, per tutti i clienti abbonati a DAZN.

La gara Sampdoria-Venezia sarà trasmetta in Live Streaming e on demand su DAZN, per tutti i clienti abbonati a DAZN.

La telecronaca della gara trasmessa su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia.

TV: Sky Canale: Sky Sport 251 TV: DAZN DAZN Live Streaming: Sky Sky GO



NOW Live Streaming: DAZN DAZN

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.

SAMPDORIA [4-3-3]: Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano, Verre, Ricci, Benedetti, Pedrola, La Gumina, Borini. Allenatore: Andrea Pirlo

VENEZIA [4-2-3-1]: Joronen; Candela, Idzes, Sverko, Zampano, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pierini, Johnsen, Phojanpalo. Allenatore: Paolo Vanoli.

