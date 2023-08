Young Boys-Maccabi Haifa: dove vedere la gara ? Diretta TV, Live Streaming e probabili formazioni

Young Boys-Maccabi Haifa, gara di ritorno dei Playoff valida per la qualificazione ai gironi della UEFA Champions League 2023/24, si giocherà Martedì 29 Agosto, ore 21:00, allo "Stade de Suisse Wankdorf" di Berna. Ecco dove vederla in Diretta TV e in Live Streaming, oltre alle probabili formazioni.

LUOGO BERNA, "Stade de Suisse Wankdorf" DATA 30 Agosto 2023 ORE 21:00 ARBITRO Slavko Vincic (Slovenia)

Young Boys-Maccabi Haifa: dove vedere la partita ? Diretta TV e Live Streaming

La gara Young Boys-Maccabi Haifa sarà trasmessa in Diretta TV e in esclusiva su Sky Sport - Canale 255, per tutti i clienti gli abbonati a Sky. Telecronaca affidata a Gianluigi Bagnulo.

La gara Young Boys-Maccabi Haifa sarà trasmessa in Live Streaming su Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

La gara Young Boys-Maccabi Haifa sarà trasmessa in Live Streaming su NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

La gara Young Boys-Maccabi Haifa sarà trasmessa in Live Streaming su Mediaset Infinity, per tutti i clienti abbonati al servizio.

Le probabili formazioni

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni delle due squadre.

YOUNG BOYS [4-1-3-2]: Racioppi; Janko, Lustenberger, Camara, Benito; Niasse; Ugrinic, Monteiro, Rieder; Nsame, Itten. Allenatore: Raphael Wicky.

MACCABI HAIFA [3-5-2]: Nitzan; Sundgren, Seck, Goldberg, Cornud; Jaber, Mohamed; Saba, Chery, Haziza; Pierrot. Allenatore: Messay Dego.

Presentazione

Nella gara di andata (23 Agosto), fu uno 0-0 molto combattuto e spigoloso, con la direzione arbitrale dell'italiano Davide Massa costretto a gestire una gara piuttosto nervosa con diversi provvedimenti disciplinari. Un risultato apertissimo a qualsiasi esito e che lascerà incerta la qualificazione tra Young Boys e Maccabi Haifa. In terra svizzera sono favoriti i padroni di casa, anche grazie al fattore campo e ad un organico più esperto rispetto ai rivali; i Campioni d'Israele in carica, tuttavia, non avranno da perdere e cercheranno di giocarsela a viso aperto sin dalle prime battute per tentare l'impresa. Anche per questa gara, la tensione nervosa sarà piuttosto alta. Sarà una gara delicata per l'arbitro, lo sloveno Vincic.

