Arabia Saudita-Costarica, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming il match amichevole Arabia Saudita-Costarica, match in programma venerdì 8 settembre alle ore 21 al "St. James' Park" di Newcastle che vedrà il debutto sulla panchina saudita di Roberto Mancini

Venerdì 8 settembre, alle ore 21, al "St. James' Park" di Newcastle, si disputerà il match amichevole Arabia Saudita-Costa Rica. Prima di scoprire dove vedere Arabia Saudita-Costarica in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due nazionali prima di questo match.

I sauditi ripartono da Roberto Mancini che dopo essersi dimesso da C.T della nazionale italiana, ha firmato come commissario tecnico dell'Arabia Saudita con l'obiettivo della qualificazione ai Mondiali del 2006. L'esordio di Mancini sarà contro il Costa Rica, nazionale centroamericana che ha preso parte agli ultimi Mondiali, quelli disputati in Qatar.

Arabia Saudita-Costarica, le probabili formazioni

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Al Owais; Al Ghannam, Tambakti, Al Bulaihi, Al Shahrani; Kanno, Abdulhamid; Al Buraikan, Al Najir, S. Al Dawsari; Al Shehri. C.T. Mancini.

COSTA RICA (4-3-3): Navas; Calvo, Valverde, J. Vargas, Matarrita; Campbell, Nuñez, Aguilera; K. Vargas, Bennette, Contreras. C.T. Vivas.

Dove vedere Arabia Saudita-Costarica, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Arabia Saudita-Costarica, valevole come gara amichevole, non sarà trasmesso in chiaro almeno per quanto riguarda le reti italiane, infatti nessuna tv ha acquisito i diritti televisivi del match che potrebbe essere trasmesso sulle tv locali delle due nazioni. Pertanto è consigliato seguire gli aggiornamenti Live provenienti dalle pagine social delle due nazionali.