Azerbaigian-Belgio, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match Azerbaigian-Belgio, valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo F), che in classifica vede i padroni di casa all'ultimo posto con un solo punto, mentre gli ospiti sono secondi con sette punti.

Oggi pomeriggio alle ore 15 alla "Dalga Arena" di Baku si disputerà il match Azerbaigian-Belgio, valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo F), che in classifica vede i padroni di casa a all'ultimo posto (insieme all'Estonia) con un solo punto, mentre gli ospiti sono secondi con sette punti.

Sono quattro i precedenti tra le due Nazionali con i "Diavoli Rossi" avanti per 3-0 e un pareggio; l'arbitro della sfida sarà il serbo Nenad Minakovic.

Azerbaigian-Belgio, probabili formazioni

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): Magomedaliyev; Haghverdi, Mustafazada, Kryvotsyuk, Cafarguliyev; Diniyev, Camalov; Sheydayev, Mahmudov, Isayev; Dadashov.

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, Tielemans; Doku, Lukaku, Carrasco.

Dove vedere Azerbaigian-Belgio in tv e streaming

Il match Azerbaigian-Belgio sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder); per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.