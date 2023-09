Barella: "Top 30 del Pallone d'Oro? Ringrazio Inzaghi e squadra. Nessun paragone tra Spalletti e Mancini."

Il centrocampista dell'Inter, dal ritiro della Nazionale a Coverciano, ha affrontato in conferenza stampa diverse tematiche, tra cui la sua nomination alla top 30 del Pallone d'Oro.

Il numero 23 nerazzurro ha risposto a diverse domande legate alla sua passata stagione e all'imminente sfida contro la Macedonia del Nord, in programma sabato 9/9 alle 20.45. Di seguito le sue dichiarazioni:"É un grande onore far parte di questo gruppo.per questo traguardo. Nonostante la sconfitta in finale di, la scorsa è stata comunque una grande stagione. Parlando di Nazionale, la sfida contro di loro sarà difficile, l'ultima sfida contro di loro ha avuto per noi un sapore amaro..""Giocare contro le migliori squadre del continente ti aiuta a migliorare sotto ogni aspetto. Personalmente, devo fare più attenzione al mio carattere impulsivo, ma sono umano.""L'ultima volta abbiamo sentito il peso della sfida. Non pensavamo di meritare di essere li a giocarci la qualificazione al mondiale contro altre due squadre. Forse abbiamo perso lucidità per quello""Di metterci grinta e fare gol e assist.""Lo ringrazio, non solo per il grandissimo cammino durante l'Europeo, ma anche per aver creduto in me già ai tempi del.""Sicuramente non è una responsabilità, ci sono tanti giocatori italiani che meriterebbero di essere inseriti. Voglio ringraziare ancora chi mi ha permesso di raggiungere questo traguardo per la seconda volta in poco tempo""Non entro nel merito, non è compito mio. Meglio rimanere tranquilli."