Benfica-Porto, dove vedere la gara di Liga Portugal: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

La settima giornata di "Liga Portugal Betclic" 2023/24 offre uno dei classici del massimo campionato portoghese: la sfida tra il Benfica ed il Porto. Allo "Estadio do Sport Lisboa e Benfica" di Lisbona, la squadra di Roger Schmidt affronta quella allenata da Sergio Conceicao. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni della gara.

Benfica-Porto: dove vedere la gara valida per la "Liga Portugal Betclic" 2023/24? Si gioca allo "Estadio do Sport Lisboa e Benfica" di Lisbona. Calcio d'inizio in programma venerdì 29 settembre 2023, alle ore 21:15.

EVENTO Benfica-Porto, Liga Portugal Betclic 2023/24 LUOGO Lisbona, "Estadio do Sport Lisboa e Benfica" DATA Venerdì 29 settembre 2023 ORE 21:15 ARBITRO Joao Pinheiro

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il grande calcio internazionale. Attiva ora.

Benfica-Porto: dove vedere la gara?

Benfica-Porto viene trasmessa in esclusiva su DAZN. E' disponibile in:

Diretta TV: su DAZN.

Live Streaming: su DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Per tutti i clienti abbonati al servizio, sarà disponibile la connessione accedendo al sito della piattaforma tramite Smart TV o dispositivi mobili (PC, Tablet, Smartphone, Console), con 2 dispositivi diversi contemporaneamente, fino a un massimo di 6.

Telecronaca DAZN affidata a Federico Marconi.

Emittenti Canali Diretta TV: DAZN DAZN Live Streaming: DAZN DAZN

BENFICA PORTO













Benfica-Porto: le probabili formazioni e la presentazione

BENFICA



4-2-3-1



Probabile formazione PORTO



4-3-3



Probabile formazione 1

Anatolii Trubin 99

Diogo Costa 6

Alexander Bah 2

Fabio Cardoso 4

Antonio Silva 3

Pepe 30

Nicolás Otamendi 4

David Carmo 8

Fredrik Aursnes 18

Wendell 87

Joao Neves 22

Alan Varela 10

Orkun Kokcu 6

Stephen Eustaquio 11

Angel Di Maria 20

Andre Franco 27

Rafa Silva 17

Ivan Jaime 20

Joao Mario 13

Wenderson Galeno 33

Petar Musa 9

Mehdi Taremi Coach



Roger Schmidt Coach



Sergio Conceicao

Benfica e Porto, le squadre più titolate del Portogallo che, da sempre, si contendono la platea del calcio nazionale e non soltanto. La settima giornata di "Liga Portugal Betclic" offre questa grande gara, sempre suggestiva e piena di statistiche da aggiornare. Il palcoscenico è lo "Stadio Da Luz", ufficialmente conosciuto con il nome di "Estadio do Sport Lisboa e Benfica". La casa del Benfica, dunque, ospita il Porto guidato da Sergio Conceiçao.

Dopo sei giornate del massimo campionato portoghese, a guidare la classifica è lo Sporting Lisbona con 16 punti, in compagnia proprio del Porto che ha lo stesso rendimento dei diretti rivali, frutto di cinque vittorie ed un pareggio (in casa per 1-1 contro l'Arouca); a seguire e staccato di una sola lunghezza dalle due sue avversarie, c'è il Benfica: le "Aquile" hanno maturato cinque vittorie e la sconfitta all'esordio (3-2) sul terreno di gioco del Boavista. Da allora in poi, cinque successi consecutivi per la squadra di Roger Schmidt, di cui l'ultimo in trasferta contro il Portimonense (1-3). Inoltre, la squadra di Angel Di Maria ha il miglior rendimento nella realizzazione delle reti: sono 16 quelle siglate.

Il big match di "Liga Portugal Betclic" è tutto da vivere su DAZN!

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM, la Serie BKT e il grande calcio internazionale. Attiva ora.