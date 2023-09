Croazia-Lettonia, streaming gratis e diretta tv SKY o Mediaset? Dove vedere qualificazioni Euro 2024

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Croazia-Lettonia, match valevole per la 5.a giornata del Gruppo H delle qualificazioni ad Euro 2024 e in programma venerdì 8 settembre alle ore 20.45 allo "Stadion HNK" di Rijeka

2JBJ1B0 SPLIT, CROATIA - JUNE 06: Luka Modric of Croatia during the UEFA Nations League League A Group 1 match between Croatia and France at Stadion Poljud on June 6, 2022 in Split, Croatia. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Venerdì 8 settembre, alle ore 20.45, allo "Stadion HNK" di Rijeka, si disputerà il match Croazia-Lettonia, valevole per la 5.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Euro 2024. Prima di scoprire dove vedere Croazia-Lettonia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

La Croazia ha 4 punti (1 vittoria e 1 pareggio) dopo aver disputato solo due match in questo girone in quanto a giugno ha partecipato alle finali di Nations League. Nazionale croata reduce dalla vittoria esterna per 0-2 contro la Turchia. La Lettonia, invece, ha 0 punti dopo tre sconfitte, l'ultima è arrivata nel turno precedente contro l'Armenia 2-1.

Croazia-Lettonia, le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic, Juranovic, Sutalo, Erlic, Perisic, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Ivanusec. C.T: Dalic.

LETTONIA (4-2-3-1): Purins, Jurkovskis, Balodis, Oss, Savalnieks, Tobers, Savaljevs, Ciganiks, Uldrikis, Januzems, Gutkovskis. C.T: Kazakevics.

Dove vedere Croazia-Lettonia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Croazia-Lettonia, valevole per la 5.a giornata del Gruppo D delle qualificazioni a Euro 2024, non verrà tramesso in chiaro ma il match sarà visibile all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now. Inoltre sarà possibile seguire il match sulle tv locali di entrambi i paesi e seguire gli aggiornamenti Live del match sulle pagine social delle due nazionali.