Euro 2024, i risultati e le classifiche della sesta giornata

I risultati della sesta giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Portogallo e Spagna inarrestabili contro Lussemburgo (9-0) e Cipro (6-0). Paesi Bassi, Danimarca e Croazia di misura. Italia torna alla vittoria contro l'Ucraina (2-1). Riposano Inghilterra e Francia.

Si è da poco conclusa la seconda tre giorni di questo mese di settembre 2023 relativa alle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Facciamo un riepilogo dei risultati e vediamo come hanno influito sulle classifiche di ciascun girone.

Euro 2024: gli incontri del 10 settembre 2023

Nella serata di domenica si sono svolti gli incontri validi per i Gironi B, E, G e H.

Girone B

Nel Girone B, stante la giornata di pausa osservata dalla Francia, i Paesi Bassi ne approfittano per avvicinarsi in classifica battendo, seppur di misura, l'Eire all'Aviva Stadium di Dublino. I padroni di casa si portano in vantaggio al 5' con un rigore (causato da un mani di van Dijk) siglato da Adam Idah. Sempre dagli 11 metri (fallo su Dumfries) arriva la risposta degli Oranje con Cody Gakpo al 19' e rete del definitivo 2-1 firmata da Wout Weghorst al 56'.

Tutto facile per la Grecia su Gibilterra: nello stadio dell'AEK Atene termina 5-0 per gli ellenici con le reti di Dimitris Pelkas al 9' e le doppiette di Konstantinos Mavropanos al 23' e all'83' e di Giorgios Masouras al 70' e al 91'.

Girone E

Nel Girone E, la situazione a metà percorso diventa molto interessante e sorprendente. Ha osservato un turno di riposo la Repubblica Ceca e questo ha permesso alle sue inseguitrici di cambiare le carte in tavola Alla Moldova basta un gol al 53' di Vadim Rata per avere la meglio sulle Faer Oer. L'Albania ha la meglio sulla Polonia grazie alle reti siglate al 37' da Jasir Asani e al 56' da Mirlind Daku. Adesso, la Nazionale guidata da Sylvinho è in testa al girone, anche se i cechi hanno una gara disputata in meno.

Girone G

Nel Girone G, il Montenegro, nonostante l'ultima mezz'ora disputata in inferiorità numerica, porta a casa il risultato nei minuti di recupero contro la Bulgaria. I Falchi adriatici passano in vantaggio alla fine del primo tempo con Stefan Savic, mentre il rosso (per somma di ammonizioni) viene comminato al difensore Igor Vujacic al 60'. Sul conseguente rigore, però, Spas Delev non trova il momentaneo pareggio che arriva, invece, venti minuti dopo con Preslav Borukov. Nel maxi-recupero del secondo tempo (otto minuti), Stefan Jovetic trova il gol di testa su assist di Camaj.

La Serbia supera facilmente la Lituania col punteggio di 3-1. Fa tutto Aleksandar Mitrovic che realizza una tripletta tutta nella seconda parte del primo tempo: due reti di testa al 21' e al 31' e tap-in vincente su assist di Tadic al 43'. A nulla serve il gol della bandiera siglato poco dopo da Gytis Palauskas.

Girone H

Nel Girone H, Danimarca e Slovenia si prendono la testa del girone, con gli scandinavi che hanno la meglio sulla Finlandia grazie al gol di Pierre-Emile Hojbjerg all'86' su assist di Maehle, mentre la Nazionale guidata da Matjaz Kek sbriga la formalità San Marino con un netto 4-0 in trasferta: marcature aperte al 4' da Zan Vipotnik, seguito al 16' da Jan Mlakar e poi Sandi Lovric al 61' e Zan Karnicik al 67' fissano il risultato finale che garantisce anche il primo posto nel girone per il maggior numero di gol segnati a parità di differenza reti.

Nell'incontro disputato nel pomeriggio europeo, il Kazakistan si avvicina alla zona qualificazione grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Irlanda del Nord con la rete di Maxim Samorodov. Adesso, la nazionale eurasiatica si trova a 12 punti con la Finlandia, uno in meno rispetto alla coppia di testa.

Euro 2024: gli incontri dell'11 settembre 2023

Nella serata di lunedì si sono svolti gli incontri validi per i Gironi D e J.

Girone D

Nel Girone D si ferma la Turchia per il turno di riposo e ne approfitta la Croazia per eguagliarla in testa al girone. Ai balcanici basta la rete di Andrej Kramaric al 13', assegnata dal VAR dopo che la terna arbitrale aveva valutato la posizione dell'attaccante dell'Hoffenheim irregolare.

Nello stesso raggruppamento, il Galles ritorna in campo e porta a casa tre punti preziosi dalla trasferta di Riga contro la Lettonia. La sblocca al 29' Aaron Ramsey dal dischetto, con la massima punizione conquistata grazie a un fallo di Dubra su Wilson. Il secondo gol arriva a tempo quasi scaduto e grazie allo scavetto vincente di David Brooks.

Girone J

Nel Girone J, tutto fin troppo facile per il Portogallo che a Faro batte nettamente un fin qui sorprendente Lussemburgo (ancora terza forza del raggruppamento). Per i lusitani, le reti portano le firme di Gonçalo Inacio (al 12' e al 48' del primo tempo), di Gonçalo Ramos (al 18' e al 34'), di Diogo Jota (al 58' e al 78'), di Ricardo Horta (al 67'), di Bruno Fernandes (all'83') e di Joao Felix (all'88').

Della disfatta del Granducato ne approfitta la Slovacchia, che in appena 6' chiude i conti col malcapitato Liechtenstein: la nazionale guidata da Francesco Calzona passa dopo appena 8" (!) di David Hancko; quindi, arrivano i gol di Ondrej Duda al 3' e di Robert Mak al 6'.

Vittoria soltanto nei minuti di recupero per l'Islanda, che al 91' strappa i tre punti alla Bosnia-Erzegovina grazie al gol, sul filo del fuorigioco, di Alfred Finnbogason su assist di Thorsteinsson.

Euro 2024: gli incontri del 12 settembre 2023

Nella serata di martedì si sono svolti gli incontri validi per i Gironi A, C, F e I.

Girone A

Nel Girone A, nuovo largo successo per la Spagna che, dopo aver travolto la Georgia, non lascia scampo a Cipro. Per le Furie Rosse, le sei reti sono state siglate da Gavi al 18', Mikel Merino al 33', Joselu al 70', Ferran Torres al 73' e all'83' e Alex Baena al 77', arrivando ad un totale di 13 marcature in due partite.

Nell'altro incontro, la Norvegia ha la meglio sulla Georgia grazie alle reti dei suoi maggiori talenti. Al 25' va a segno Erling Haaland, mentre al 33' è gol di Martin Odegaard, in entrambi i casi su assist di Nusa. Del tutto inutile il gol dei caucasici al 91' di Budu Zivzivadze.

Girone C

Nel Girone C, l'Inghilterra si prende un turno di pausa. Prosegue l'ottimo cammino della Macedonia del Nord, che ha la meglio su Malta. A Ta' Qali, i balcanici chiudono la partita già nel primo tempo con le reti al 5' di Eljif Elmas e al 41' di Jovan Manev, nelle quali vi è stato lo zampino di Bardhi.

Torna alla vittoria l'Italia che a San Siro supera l'Ucraina col punteggio di 2-1, che sarebbe potuto essere anche più ampio considerando le tante occasioni sprecate dalla Nazionale guidata da Luciano Spalletti. Le due reti azzurre portano la firma di Davide Frattesi, in gol al 12' su un'azione scaturita da un errore difensivo ucraino e al 29', col VAR che convalida una rete inizialmente giudicata irregolare per un presunto fuorigioco. Al 41', Andriy Yarmolenko va a segno dopo una serie di rimpalli in area.

Girone F

Nel Girone F, il Belgio ottiene una larga vittoria sulla malcapitata Estonia. I Diavoli Rossi hanno, infatti, la meglio sui baltici, passando in vantaggio già dopo 4' col gol di Jan Vertonghen. Seguono, poi, le reti di Leandro Trossard al 18', la doppietta di Romelu Lukaku al 56' e al 58' e la manita conclusiva di Charles de Ketelaere all'88'.

L'Austria rimane incollata al Belgio e dà forse il colpo finale alle speranze della Svezia di ottenere la qualificazione diretta. A Solna, la nazionale alpina passa in vantaggio al 53' con Michael Gregoritsch, a cui fa seguito dopo tre minuti Marko Arnautovic. L'attaccante dell'Inter va a segno anche dal dischetto al 68', mentre il gol della bandiera per i padroni di casa arriva al 90' ad opera di Emil Holm.

Girone I

Nel Girone I, la Svizzera ottiene un netto 3-0 contro Andorra soltanto nel secondo tempo, ma ciò basta affinché i rossocrociati rimangano in testa al girone. La sblocca al 49' Cedric Itten, mentre il secondo gol arriva solo all'84' ad opera di Granit Xhaka. Il sigillo conclusivo arriva nel recupero su calcio di rigore, dopo diversi minuti di check al VAR, con Xherdan Shaqiri.

La partita tra Romania e Kosovo viene interrotta al 15', sul punteggio di 0-0, a seguito di alcuni cori intonati dalla tifoseria di casa contro la Nazione ospitante. La partita non vive di grandi emozioni fino al 42', con l'espulsione di Vedat Muriqi. Nel secondo tempo, da segnalare l'errore dal dischetto di Nicolae Stanciu che, però, ha modo di farsi perdonare all'83' grazie al gol del vantaggio, mentre Valentin Mihaila fissa il risultato finale sul 2-0 al 93'.

Israele si mantiene in scia della Romania grazie alla vittoria per 1-0 sulla Bielorussia. A Tel Aviv, la squadra di casa ottiene il successo soltanto al 93' col gol di Gavriel Kanichowsky.

Euro 2024: classifiche dopo sei giornate