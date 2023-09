Frosinone-Fiorentina streaming gratis e diretta tv in chiaro DAZN o Sky? Dove vedere Serie A

Ecco dove vedere il match del turno infrasettimanale tra il Frosinone di Eusebio Di Francesco e la Fiorentina di Vincenzo Italiano

Giovedì 28 settembre alle ore 18:30 si disputerà Frosinone-Fiorentina, valida per la sesta giornata di Serie A. I padroni di casa sono partiti ad un ritmo piuttosto indiavolato per essere una neopromossa, e non hanno nessuna intenzione di fermarsi: per questo l'altalenante Viola dovrà fare attenzione alla trasferta in terra ciociara.

Frosinone-Fiorentina, le probabili formazioni del match

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulè, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Maxime Lopez, Mandragora; Nico, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano

Sky o DAZN? Dove vedere Frosinone-Fiorentina in streaming gratis e in tv in chiaro

Il match del turno infrasettimanale tra Fiorentina e Frosinone, in programma allo stadio Stirpe di Frosinone, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Per guardare la gara, dunque, servirà avere un abbonamento al servizio e bisognerà collegarsi all'app per pc, smartphone e tablet.