Infortunio Chiesa, le ultime in vista di Juventus-Lazio

Federico Chiesa si è infortunato alla vigilia della sfida tra Italia e Macedonia, esordio di Spalletti sulla panchina azzurra. L'attaccante della Juventus verrà sottoposto agli esami del caso nei prossimi giorni, le ultime notizie in vista di Juventtus-Lazio

Sabato alle 15 primo big match per la Juventus di Allegri che aspetta allo Stadium la Lazio di Sarri che invece ha già giocato contro una grande nell'ultimo turno battendo il Napoli al Maradona 2-1. Allegri prepara la sfida alla Continassa con il gruppo ridotto all'osso dopo le tante convocazioni in Nazionale. Da Coverciano ieri è arrivata la notizia dell'infortunio di Federico Chiesa che ha subito lasciato il quartier generale azzurro, non parteciperà alle sfide con Macedonia del Nord e Ucraina, ed è rientrato a Torino

Infortunio Chiesa, le ultime notizie

L'attaccante ha già svolto i primi test medici con lo staff della Nazionale, la buona notizia è con non sono state evidenziati lesioni nel muscolo interessato, oggi altra tornata di esami con la società di appartenenza nella speranza che questa diagnosi venga confermata. Lo stop però c'è, in settimana bisognerà capire come si svilupperà e quanto il giocatore ne risentirà.

In vista di Juventus-Lazio quindi la presenza di Federico Chiesa è a rischio e se non dovesse farcela per Allegri non sarebbe di certo una buona notizia. L'attaccante infatti, dopo la tormentata stagione appena finita, è tornato ad altissimi livelli in questo inizio di campionato con due gol in tre gare contro Udinese e Empoli.

Nel caso in cui Chiesa non riuscisse a essere della partita per Allegri si aprirà il capitolo della scelta del sostituto da affiancare a Dusan Vlahovic. Due sono le alterative: Kean oppure Milik, con il polacco che potrebbe partire in pole position.