Italia, i convocati per Euro 2024: le prime scelte del nuovo CT della Nazionale Luciano Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la sua prima lista di convocati, in vista delle gare di qualificazione a EURO 2024. La novità riguarda l'esordio in Nazionale per Nicolò Casale, 25.enne difensore della Lazio. Si rivedono anche Biraghi, Gianluca Mancini, Locatelli e Zaccagni. Oggi la conferenza stampa del CT, poi la preparazione in vista degli impegni contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Diramati i convocati dell'Italia per EURO 2024. Ci sarà nuovamente la Macedonia del Nord nel cammino dell'Italia, diventata l'ultimo spauracchio azzurro dopo l'inverosimile sconfitta che costò la possibilità di ottenere il pass ai Mondiali di Qatar 2022. La data del 24 Marzo 2022 scrisse una orribile pagina di storia della Nazionale Italiana, dopo quella del 13 Novembre 2017 contro la Svezia. Difatti, il gol al 92' di Trajkovski, in un "Renzo Barbera" diventato spettrale, decretò la seconda eliminazione consecutiva degli Azzurri per accedere alle fasi a gironi di un Campionato del Mondo, oltre a produrre una macchia indelebile per l'ex CT, Roberto Mancini.

Italia, i convocati per EURO 2024

Si riparte con Luciano Spalletti, l'uomo del terzo scudetto del Napoli che ha messo d'accordo tutti, dopo le burrascose vicende che hanno riguardato i rapporti tra la FIGC e lo stesso Mancini. Ci sarà subito da mettersi al lavoro e non saranno pochi i grattacapi per l'allenatore toscano. Nel Girone C l'Inghilterra ha staccato già tutti, con 4 vittorie su altrettante gare. L'Ucraina segue seconda a 6 lunghezze, mentre l'Italia si ritrova con 3 punti in 2 gare, di cui la prima persa proprio contro gli inglesi al "Diego Armando Maradona" di Napoli (1-2), mentre la seconda vinta con un non irresistibile 2-0 su Malta.

L'unica condizione che potrà dare forza a tutto l'ambiente della Nazionale, oltre che a creare nuovi consensi, sarà quella di ottenere 6 punti nelle prossime due gare che gli Azzurri affronteranno. Si va prima a Skopje, contro la Macedonia del Nord, il 9 settembre; tre giorni più tardi, si ritorna a Milano contro l'Ucraina. Due appuntamenti, mettendo sempre davanti il rispetto per qualsiasi avversario, in cui l'Italia è chiamata a raggiungere soltanto un unico obiettivo: la vittoria.

La Nazionale ha già iniziato il raduno a Coverciano da ieri, domenica 3 settembre, e resterà per gli allenamenti fino al pomeriggio di venerdì 8, dopodiché in serata partirà alla volta di Skopje. Al termine del match con la Nord Macedonia, gli Azzurri ritorneranno subito a Milano per preparare la seconda gara contro l’Ucraina.

Ecco la lista dei convocati dell'Italia per EURO 2024:

PORTIERI

Gianluigi Donnarumma Paris Saint Germain Alex Meret Napoli Ivan Provedel Lazio Guglielmo Vicario Tottenham

DIFENSORI

Alessandro Bastoni Paris Saint Germain Cristiano Biraghi Napoli Nicolò Casale Lazio Matteo Darmian Inter Giovanni Di Lorenzo Napoli Federico Dimarco Inter Gianluca Mancini Roma Alessio Romagnoli Lazio Giorgio Scalvini Atalanta Leonardo Spinazzola Roma

CENTROCAMPISTI

Nicolò Barella Inter Bryan Cristante Roma Davide Frattesi Inter Manuel Locatelli Juventus Lorenzo Pellegrini Roma Matteo Pessina Monza Sandro Tonali Newcastle

ATTACCANTI

Federico Chiesa Juventus Wilfried Gnonto Leeds Ciro Immobile Lazio Matteo Politano Napoli Giacomo Raspadori Napoli Mateo Retegui Genoa Mattia Zaccagni Lazio Nicolò Zaniolo Aston Villa

La Serie A riprenderà sabato 16 settembre, alle ore 15:00, con Juventus-Lazio.

