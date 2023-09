Kazakistan-Finlandia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match Kazakistan-Finlandia, valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo H), con le due squadre che a sorpresa sono al primo posto con 9 punti. Il calcio d'inizio sarà alle ore 16, all'Astana Arena di Nur-Sultan.

Oggi pomeriggio alle ore 16 all'"Astana Arena" di Nur-Sultan, si disputerà il match Kazakistan-Finlandia, valevole per la quinta giornata (gruppo H) delle Qualificazioni ad Euro 2024, che in classifica vede le due squadre a sorpresa al primo posto con nove punti (tre vittorie e una sconfitta).

Sono due i precedenti tra le due Nazionali con i finnici sempre vittoriosi; l'arbitro della sfida sarà il rumeno Radu Petrescu.

Kazakistan-Finlandia, probabili formazioni

KAZAKISTAN (5-4-1): Shatsky; Malyi, Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskiy; Zaynutdinov, Beysebekov, Tagybergen, Orazov; Samorodov.

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Alho, Ivanov, Tomas, Uronen; Taylor, Schuller, Kamara; Kallman, Pukki, Antman.

Dove vedere Kazakistan-Finlandia in tv e streaming

Il match Kazakistan-Finlandia sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202del decoder); per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.