Milan-Lazio 2-0, pagelle: i top e i flop rossoneri

Il Milan batte la Lazio grazie a due gol nella ripresa di Pulisic e Okafor e spicca il volo in classifica. Il Diavolo ora è primo da solo in attesa di capire cosa farà l'Inter con la Salernitana, i tempi de derby sembrano davvero essere alle spalle per PIoli

Ci mette un po' a carburare, ma alla fine il Milan vince e si prende la testa della classifica almeno per qualche ora in solitaria. I rossoneri battono la Lazio 2-0, passano un test importante e lo fanno grazie a un gran secondo tempo. Pioli si è messo definitivamente alle spalle il derby e ora punta la Champions League.

Milan-Lazio 2-0: le pagelle rossonere, i top

Tomori 7: l'attacco della Lazio è sempre una bella gatta da pelare, per tanti, ma non per lui che sta tornando quello dei bei tempi. Perfetto in difesa si prende anche qualche libera uscita offensiva

Adli 6,5: seconda gara in campo da regista e seconda partita da applausi. E' in crescita anche rispetto alla prima partita, disegna calcio con personalità e ritmi da Serie A, la sua regia è davvero degna di nota.

Musah 6,5: Entra a freddo in una gara non semplice, lui si mette sull'esterno, corre più di tutti senza mai perdere lucidità e rischia anche di trovare la rete. Bella scoperta.

Pulisic 7: segna il gol dell'1-0 e riesce quasi sempre a fare quello di cui la squadra ha bisogno

Milan-Lazio 2-0, le pagelle rossonere: i flop

Calabria 5,5: il terzino torna in campo dopo gli ultimi problemi fisici e va un po' in difficoltà sia in fase difensiva che in fase di appoggio

Kjaer 5,5: disattento come non gli capita spesso, parte con il piede sbagliato e rischia subito di lasciare campo aperto alla Lazio, migliora un pochino alla distanza ma non riesce a raggiungere la sufficienza

Giroud 5: Imballato e senza troppo mordente, non gli arrivano molti palloni ma lui non vince nessun duello con la difesa laziale.