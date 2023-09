Napoli-Lazio, Marelli: ”Erano due i rigori netti per il Napoli ma…”

Napoli-Lazio è terminata da poco ma le polemiche per le decisioni arbitrali continueranno per molto tempo. Tanti gli episodi dubbi in questo match, tra rigori non assegnati e gol annullati. Alla Lazio sono ben 2 i gol prima assegnati e poi tolti, in collaborazione con il Var. Luca Marelli, ex arbitro e opinionista di Dazn ha commentato gli episodi dubbi, fornendo le sue spiegazioni dettagliatamente.

Le spiegazioni di Marelli

La Lazio sbanca il “Maradona” di Napoli e si ritrova. Arriva un risultato di prestigio per la squadra di Sarri che per il secondo anno di fila espugna l’ostico campo degli attuali Campioni d’Italia. A segno per la Lazio Luis Alberto e Kamada, prima dei due gol annullati per fuorigioco. Il Napoli ha cercato di trovare il pareggio nei minuti finali ma di fatto non ha mai impensierito pericolosamente la porta di Provedel, anzi a rischiare di fare il gol del 3-1 è stata proprio la Lazio. Dicevamo dei tanti episodi dubbi, ecco le parole di Marelli riportate da Calcionapoli24 su due episodi in particolare: “Il contatto tra Cataldi e Di Lorenzo avvenuto nel secondo tempo era da calcio di rigore, che a mio avviso sarebbe stato assegnato se non ci fosse stato un fuorigioco in precedenza”. Stessa valutazione per il contatto Di Lorenzo-Romagnoli che anche qui andava punito con il calcio di rigore: “C’è un evidente pestone di Romagnoli su Di Lorenzo, è rigore. Prima del contatto c’è però una posizione di offside di Zielinski, quindi l’episodio non può essere sanzionato”.