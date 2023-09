Pallone d'Oro 2023, quanto guadagnano i 30 candidati al titolo? Kvaratskhelia il meno pagato di tutti

Sono 30 i giocatori che aspirano al Pallone d'Oro 2023. Tra questi, le conoscenze della Serie A Barella, Lautaro Martinez, Osimhen e Kvaratskhelia. Ma qual è lo stipendio dei 30 pretendenti? Lo studio di SuperNews sugli ingaggi netti dei candidati al titolo.

Il Pallone d'Oro 2023, che verrà assegnato il 30 ottobre del prossimo mese, ha già i suoi 30 pretendenti. Cinque giocatori della prestigiosa lista hanno giocato o giocano attualmente in Serie A: parliamo del duetto partenopeo Osimhen-Kvaratskhelia, di Nicolò Barella, unico italiano presente, del compagno di squadra Lautaro Martinez, e dell'ormai ex difensore del Napoli Kim, ora tra le fila del Bayern Monaco.



SuperNews ha effettuato uno studio per scoprire quanto guadagnano i 30 giocatori candidati al premio, prendendo in considerazione il loro ingaggio netto sulla base dei dati riportati dal sito "Capology.com". Dai risultati, è emerso che il gioiellino armeno del Napoli Kvaratskhelia risulta il meno pagato dei 30 giocatori in lista: per lui, uno stipendio netto di "solo" 1.200.000 euro. Seguono Musiala, centrocampista del Bayern, e l'argentino Julian Alvarez. Ecco l'elenco completo.

Giocatore Squadra Ingaggio Netto Kvaratskhelia Napoli 1,200,000 euro Musiala Bayern Monaco 2,650,000 euro J. Alvarez Manchester City 3,346,513 euro

Pallone d'Oro 2023: Kvaratskhelia il meno pagato dei 30 candidati, cifre surreali per Messi, Mbappè e Benzema

Solo pochi giorni fa, l'esterno del Napoli era al centro dell'attenzione mediatica per la notizia di un presunto prolungamento e adeguamento contrattuale, poi smentito dal club partenopeo. Adesso, con una differenza di 1.450.000 euro dal secondo in classifica, Kvara apre la lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro da giocatore che percepisce di meno tra i suoi colleghi. Cifre surreali invece, distanti anni luce da quelle che interessano i calciatori di Serie A presenti in lista, quelle invece destinate ai campioni Messi, Mbappè, Benzema: si va dai quasi 40 milioni del francese all'esorbitante cifra di 200.000.000 milioni che l'Arabia versa nelle casse di Karim Benzema.