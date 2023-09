Pallone d'Oro 2023, svelata la lista dei 30 candidati al titolo

France Football ha svelato la lista dei 30 giocatori che si andranno a contendere il pallone d'oro 2023. Da sempre oggetto di discussione e forti critiche sui criteri d'assegnazione, il pallone d'oro rimane da sempre uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel mondo del calcio

Il noto periodico francese France Football ha da poco diramato la lista dei 30 candidati che si contenderanno il titolo del Pallone d'Oro 2023. Assegnato il prossimo 30 ottobre, il titolo sarà conquistato dal giocatore che avrà fatto meglio nella passata stagione. Nella stessa sede saranno assegnati anche altri titoli come miglior giocatrice femminile, miglior portiere (trofeo Yashin) e miglior giovane (Trofeo Kopa).

Pallone d'oro 2023, la lista dei 30 candidati alla vittoria finale

Ci sono tutti i principali protagonisti della passata stagione nella lista diramata da France Football per la contesa del Pallone d'Oro 2023. Fra tutti troviamo l'attuale detentore del titolo Karim Benzema, insieme naturalmente agli imprescindibili Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappè. L'assenza più clamorosa invece è quella di Cristiano Ronaldo, che per la prima volta dal 2003 non figura nella shortlist diramata dal periodico francese. La sensazione è che i due principali candidati alla vittoria finale siano proprio il capitano dell'Argentina e il centravanti del Manchester City. Messi ha infatti vinto il mondiale con l'Argentina da assoluto protagonista, mentre Haaland ha conquistato la Champions League da capocannoniere oltre alla vittoria di Premier League e FA Cup.

Lato Serie A sono soltanto quattro i nomi contenuti nella lista: Victor Osimhen e il compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia non potevano mancare dopo lo scudetto vinto con il Napoli, insieme agli interisti Lautaro Martinez e all'unico italiano presente Niccolò Barella.

Di seguito i 30 giocatori candidati alla vittoria del Pallone d'Oro 2023: Karim Benzema, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Rodri, Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Kim Min-jae, Luka Modric, Kylian Mbappé, Victor Osimhen, Harry Kane, Josko Gvardiol, Jamal Musiala, André Onana, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Khvicha Kvaratskhelia, Nicolò Barella, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yassine Bounou, Julian Alvarez, Vinicius Junior.

Come e quando viene assegnato il prestigioso titolo

Il prestigioso titolo del Pallone d'Oro sarà assegnato il prossimo 30 ottobre, l'orario è ancora da stabilire ma con grande probabilità sarà nel tardo pomeriggio. A decidere chi sarà il vincitore sarà una giuria composta dai giornalisti dei primi 100 paesi della classifica Fifa. Ognuno di loro stilerà una classifica composta da cinque giocatori, il primo prenderà 5 punti mentre il secondo 4.

Tra i parametri che saranno utilizzati dai giornalisti rientrano le prestazioni individuali, le performance collettive oltre alla classe del giocatore e il fair-play. Rispetto allo scorso anno inoltre si terrà conto dell'intera stagione 2022/2023 e non solo dell'anno solare, fattore che avrebbe altrimenti avvantaggiato senza dubbio Erling Haaland.