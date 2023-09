Quali sono i tifosi più "innamorati" in Serie A? Ce lo dice la UEFA

Il primo dei due report annuali pubblicati dal massimo ente calcistico europeo denota la definitiva uscita dal dramma della pandemia, almeno a livello di spettatori. Ecco quali sono le tre squadre italiane più amate e seguite "dal vivo" dalle proprie tifoserie

Poco più di tre anni e mezzo dopo l'inizio del tunnel, il calcio mondiale è uscito dall’incubo chiamato pandemia di Coronavirus. Almeno per quanto riguarda l’affluenza negli stadi. A certificarlo sono i dati forniti dall’UEFA attraverso il primo dei due report annuali. Tra gli aspetti presi in considerazione c’è proprio quello legato alla percentuale di riempimento degli stadi. I dati esaminati riguardano la stagione 2022-’23, la prima nella quale gli spettatori hanno potuto tornare a popolare gli impianti di tutta Europa senza le restrizioni che erano iniziate dal febbraio 2020.

Report UEFA: passione calcio, gli stadi d'Europa sono sempre più pieni

Secondo il report il “popolo” degli appassionati di calcio è in aumento, avendo raggiunto la quota di 209 milioni di persone che frequentano gli stadi di tutto il mondo. Comprensibile la soddisfazione del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin: “Questa incredibile passione è la testimonianza della forza e della popolarità che il calcio ha raggiunto in tutta Europa” le sue parole. I dati evidenziano come 33 campionati europei abbiano fatto registrare i numeri più alti in termine di spettatori dal 2018. Inoltre, 14 di essi sono stati in grado di raggiungere livelli inesplorati negli ultimi 10 anni, mentre per Francia, Inghilterra e Svizzera sono stati addirittura registrati record assoluti.

Serie A, i club più amati: milanesi imprendibili, Roma in crescita

Insomma, la voglia di calcio è cresciuta dopo il dramma della pandemia e le tante partite a porte chiuse.

Entrando nello specifico anche del calcio italiano, il report informa come 17 club abbiano abbattuto il muro del milione di spettatori complessivi durante la stagione 2022-’23. Sei di questi sono inglesi: tra esse le due squadre di Manchester, l'Arsenal e il Liverpool, ma non il Chelsea. Presenti Tottenham e West Ham. Tre le tedesche, le spagnole e le italiane, Inter, Milan e Roma. A completare la classifica gli scozzesi del Celtic e i francesi del Marsiglia. La palma della squadra più seguita dal vivo spetta al Barcellona, davanti al Manchester United. La Roma e lo stesso Marsiglia sono le società che hanno fatto registrare la maggior crescita post Coronavirus, oltrepassando per la prima volta il muro del milione di spettatori complessivo.

UEFA: Inter sul podio europeo delle squadre con più spettatori, Milan a ruota

La Uefa ha diffuso una classifica dettagliata con una media spettatori per il solo campionato, una per le coppe nazionali, per le competizioni europee. Infine, quella totale di tutte le competizioni 2022-’23. Da questi dati emerge che i tifosi più “innamorati” della Serie A sono quelli di Inter e Milan, al quarto e al quinto posto della classifica di spettatori totali in campionato, rispettivamente con 1.379.978 e 1.364.728. Numeri favoriti dalla capienza di San Siro, ma comunque da sottolineare. Nerazzurri e rossoneri vengono infatti dietro solo alle già citate Barcellona e United e al Borussia Dortmund, che può disporre della curva più capiente d’Europa.

Roma nella top ten dei club più seguiti d'Europa: l'importanza del "fattore Mourinho"

Considerando tutte le competizioni Inter e Milan sono addirittura al terzo e al quarto posto, davanti proprio al Borussia. Buono anche il nono posto della Roma (1.178.718), favorito in campo nazionale dalla striscia aperta di sold out dell’Olimpico iniziata dopo l’avvento in panchina di José Mourinho. Per quanto riguarda le sole competizioni europee, addirittura, la Roma, forte della cavalcata fino alla finale di Europa League, si piazza al secondo posto con 485.057 spettatori, alle spalle del solo Barcellona (584.000), e davanti a Milan e Inter. Significativo il “sorpasso” sui cugini compiuto dai tifosi rossoneri, tradizionalmente attaccati alle competizioni europee.