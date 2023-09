Real Sociedad-Inter, streaming gratis Amazon e diretta tv in chiaro Canale 5 o TV8? Dove vedere Champions League

Ecco dove vedere in diretta tv e streaming la gara di Champions League tra Real Sociedad e Inter, prima giornata del Girone D che comprende anche Benfica e Salisburgo: il match è in programma per martedì 20 settembre alle ore 21, allo stadio Reale Arena di San Sebastian.



Martedì 20 settembre alle ore 21 alla Reale Arena di San Sebastian si disputerà il match Real Sociedad-Inter, valevole per la prima giornata dei gironi di Champions League. Nerazzurri che vogliono partire subito forte per mettere nel mirino la qualificazione il prima possibile, l'obiettivo è quello di provare a ripetere la cavalcata dell'anno scorso, culminata con la finale giocata a Istanbul pochi mesi fa.

Real Sociedad-Inter, le probabili formazioni

REAL SOCIEDAD (4-3-3) - Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Merino, Zubimendi, Méndez; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. All. Alguacil

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. S.Inzaghi

Dove vedere Real Sociedad-Inter in tv e streaming

Il match Real Sociedad-Inter sarà visibile su Amazon Prime Video, dunque la gara sarà visibile in streaming sull'app del servizio disponibile per smartphone, pc e tablet. Per assistere al match in tv, bisognerà avere una smart tv collegata a Internet e utilizzare l'app disponibile. La gara sarà in esclusiva dunque non sarà visibile né su Sky né su altre piattaforme.