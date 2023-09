Roma-Milan 1-2: le pagelle! Top e Flop, i voti ai protagonisti del match

Roma-Milan 1-2. La foto di copertina se l'è guadagnata lui, Rafael Leao, autore di un gol di "pregevolissima fattura", come esclamerebbe Francesco Repice. Alla fine, troppo Milan per questa Roma. In poche ore, dall'euforia dell'arrivo da star di Romelu Lukaku al dramma sportivo per questa sconfitta casalinga che lascia il segno. Il divario in classifica tra le due compagini, dopo soltanto tre giornate di campionato, è già di 8 lunghezze. Un abisso.

Roma-Milan 1-2, la gara

Senza timori reverenziali, il Milan fa subito capire che non sarà una gara d'attesa. Partono con il piede sull'acceleratore i rossoneri, con la gestione del pallone sin dalle prime battute. All'8' arriva già un episodio chiave della gara: Loftus-Cheek si avventa in area con una incursione veemente e subisce fallo da Rui Patricio. La decisione del penalty viene decretata da Rapuano, dopo aver utilizzato l'ausilio del VAR: Giroud se ne incarica e segna l'1-0, oltre che il suo quarto gol in campionato.

Altra tegola per la Roma al 31': Aouar non ce la fa ed esce per infortunio: al suo posto, subentra Lorenzo Pellegrini. Il primo tempo è in larga parte sotto il controllo dei rossoneri e la Roma non riesce a mostrare grinta, tranne che in un'azione conclusa senza esito da Andrea Belotti. A inizio ripresa, subito la mazzata che mette ko i giallorossi: cross di Calabria e Leao s'inventa una semirovesciata che da terra batte implacabilmente Rui Patricio. E' il 48' ed è 2-0 Milan. Roma frastornata e pubblico di casa attonito.

Al 61' un episodio che potrebbe giovare alla squadra di José Mourinho. La Roma, per ovvi motivi, si spinge in avanti e Tomori va fallosamente su Belotti: l'inglese era già stato ammonito, secondo cartellino giallo ed espulsione. In virtù della superiorità numerica, aumenta la manovra d'attacco della Roma, con El Shaarawy che va a impegnare Mike Maignan. Arriva il momento tanto atteso ed è il minuto 70: l'esordio di Romelu Lukaku. Insieme a lui, entrano anche Edoardo Bove e Leandro Spinazzola.

La strategia di Pioli nello smorzare le avanzate della Roma avviene con altrettante sostituzioni, mettendo fuori i due marcatori della serata: prima Giroud e, successivamente, Leao con Pulisic. Il Milan, seppur in inferiorità, riesce a gestire la gara senza particolari affanni, mentre la Roma continua ad affacciarsi ma con scarsa lucidità. Il nervosismo avanza, che avanza, tant'è che Lukaku viene anche ammonito. Sei i minuti di recupero. La generosità della Roma viene premiata dal gol di Spinazzola che, in diagonale, calcia verso la porta: il pallone è deviato e Maignan viene ingannato dalla traiettoria. E' l'1-2. Troppo tardi, però, per acciuffare il pari. Il cuore non basta. La Roma sprofonda e il Milan va già lontano.

Roma-Milan 1-2: le pagelle e i "Top e Flop"

ROMA

Rui Patrício 5,5

Mancini 5,5 (78′ Pagano 6)

Smalling 5

Llorente 5,5

Celik 4,5 (69′ Spinazzola 7)

Cristante 5

Paredes 5,5 (69′ Bove 5.5)

Aouar 6 (30′ Pellegrini 6)

Zalewski 5,5

El Shaarawy 5,5 (69′ Lukaku 6)

Belotti 5,5

Riserve: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Pisilli.

Allenatore: José Mourinho 5.5

TOP: Spinazzola 7

FLOP: Celik 4,5

MILAN

Maignan 6.5

Calabria 7

Thiaw 6.5

Tomori 5

Hernandez 6.5

Loftus-Cheek 6.5

Krunic 6.5

Reijnders 6.5

Pulisic 7 (75’Chukwueze 6)

Giroud 7 (69′ Pobega 6)

Leao 8 (75′ Okafor 6)

Riserve: Sportiello, Mirante; Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino; Adli, Musah, Romero.

Allenatore: Stefano Pioli 6,5

TOP: Leao 8

FLOP: Tomori: 5

Il tabellino

Reti: 8′ rig. Giroud (M); 48′ Leao (M); 90’+2' Spinazzola (R).

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini (78′ Pagano), Smalling, Llorente; Celik (69′ Spinazzola), Cristante, Paredes (69′ Bove), Aouar (30′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (69′ Lukaku), Belotti. Riserve: Boer, Svilar; Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Pisilli. Allenatore: Josè Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic (75’Chukwueze), Giroud (69′ Pobega), Leao (75′ Okafor). Riserve: Sportiello, Mirante; Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino; Adli, Musah, Romero. Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Antonio Rapuano, Sezione AIA di Rimini

Ammonizioni: 18′ e 60′ Tomori, 35′ Loftus-Cheek, 84′ Lukaku;

Espulsioni: 60′ Tomori

