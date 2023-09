Salernitana-Inter, in sei saltano il match dell'Arechi

Non c'è nemmeno tempo di respirare per la Serie A che torna in campo già sabato dopo il turno infrasettimanale. La capolista Inter fa visita alla Salernitana in piena crisi e con la panchina di Paulo Sousa che inizia a scricchiolare. Le ultime sul match.

E' quasi un testacoda quello che va in scena sabato 30 settembre alle 20,45 all'Arechi di Salerno. L' Inter capolista con 15 punti, ma reduce dalla prima sconfitta stagionale in casa contro il Sassuolo, affronta la Salernitana penultima della classe con soli tre punti, nessuna vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Paulo Sousa per ora resta ma in caso di altri risultati negativi la sua panchina inizierebbe a scricchiolare e non poco.

Salernitana-Inter, il punto sugli infortuni

I padroni di casa sono in crisi e arrivano al match anche senza il loro miglior giocatore in questo momento: l'ex di turno Antonio Candreva, due gol e capocannoniere della squadra. Insieme a lui salteranno il match anche Ikwuemesi e Coulibaly, tre in totale quindi gli assenti per i campani che, al pari dei nerazzurri, non avranno squalificati. Nell'Inter non ci saranno sicuramente Sensi e Arnautovic, alle prese con i rispettivi problemi fisici, e potrebbe non essere ancora pronto anche Juan Cuadrado. Per il resto tutti a disposizione e Inzaghi sembra pronto al turnover in vista anche della Champions League.

Salernitana-Inter, le ultime notizie sulle formazioni

L'Inter dovrebbe infatti presentarsi con molti cambi rispetto alle ultime uscite. Verranno probabilmente risparmiati Dimarco e Lautaro Martinez con Carlos Augusto e Alexis Sanchez al loro posto, in mediana gli scudieri di Calhanoglu dovrebbero essere Frattesi e Barella, mentre in difesa torna Pavard al posto di Darmian. Conferma, nonostante l'errore dell'ultima giornata, per Sommer in porta.

Nella Salernitana torna a disposizione Dia che però potrebbe non partire titolare, al momento favoriti per essere inseriti nel tridente sono Cabral, Botheim e Kastanos che dovrebbe prendere il posto di Candreva. In difesa Pirola completa il terzetto davanti ad Ochoa, per il difensore gara particolare perché è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.