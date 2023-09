Serie A, probabili formazioni Napoli-Lazio: le scelte di Garcia e Sarri

Le probabili formazioni del match Napoli-Lazio, in programma sabato 2 settembre, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, rispettivamente Rudi Garcia e Maurizio Sarri.

Sabato 2 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024 tra Napoli-Lazio. Le due compagini, guidate da Rudi Garcia e Maurizio Sarri, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Serie A, Napoli-Lazio: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I partenopei, infatti, hanno vinto per 1-3 in trasferta contro il neopromosso Frosinone ed hanno superato in casa il Sassuolo per 2-0, grazie alle reti realizzate da Osimhen e Di Lorenzo. La Lazio, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle prime due uscite stagionali. La squadra di Sarri, infatti, ha perso all'esordio contro il Lecce per 2-1 ed ha perso anche allo stadio Olimpico per 0-1 contro il Genoa.

Serie A, le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Le probabili formazioni del match Napoli-Lazio, valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 2 settembre alle ore 20:45.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Rudi Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, A. Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri