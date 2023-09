Serie B, probabili formazioni Ascoli-Palermo: le scelte di Breda e Corini

Le probabili formazioni del match Ascoli-Palermo, in programma sabato 16 settembre, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, rispettivamente Roberto Breda ed Eugenio Corini.

Serie B, Ascoli-Palermo: come arrivano le due squadre

L'Ascoli si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I bianconeri, infatti, hanno vinto in casa per 3-0 contro la neopromossa FeralpiSalò ed hanno perso per 3-1 in trasferta contro il Sudtirol. Il Palermo, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I rosanero, infatti, hanno vinto per 1-3 in trasferta contro la Reggiana ed hanno vinto in casa per 3-0 contro la FeralpiSalò.

Serie B, le probabili formazioni di Ascoli-Palermo

ASCOLI (4-3-2-1): Viviano; Falzerano, Botteghin, Bellusci, Giovane; Masini, Gnahorè, Caligara; Manzara, Rodriguez; Mendes.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Aurelio; Henderson, Gomes (Stulac), Segre; Di Mariano, Brunori, Di Francesco.