Serie B, probabili formazioni Pisa-Cosenza: le scelte di Aquilani e Caserta

Sabato 30 settembre, alle ore 14:00, andrà di scena il match valido per la settima giornata del campionato di Serie B 2023/2024 tra Pisa-Cosenza. Le due compagini, guidate da Alberto Aquilani e Fabio Caserta, si sfideranno allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, in Toscana. Ecco le ultime notizie sul campionato cadetto.

Serie B, Pisa-Cosenza: come arrivano le due squadre

Il Pisa si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I toscani, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro la Feralpisalò ed hanno pareggiato in trasferta per 0-0 contro la Reggiana. Il Cosenza, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in cadetteria. I calabresi, infatti, hanno vinto in trasferta per 0-1 contro il Palermo ed hanno perso in casa per 1-2 contro la Cremonese.

Serie B, le probabili formazioni del match Pisa-Cosenza

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Barberis, Veloso; Arena, Valoti, Vignato; Moreo. Allenatore: Aquilani.

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Calò, Voca; Marras, Tutino, Mazzocchi; Forte. Allenatore: Caserta.