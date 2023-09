Serie B, probabili formazioni Venezia-Spezia: le scelte di Vanoli e Alvini

Le probabili formazioni del match Venezia-Spezia, in programma venerdì 15 settembre, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, rispettivamente Paolo Vanoli e Massimiliano Alvini.

Venerdì 15 settembre, alle ore 20:30, andrà di scena il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie B 2023/2024 tra Venezia-Spezia. Le due compagini, guidate da Paolo Vanoli e Massimiliano Alvini, si sfideranno allo stadio Alberto Picco, un impianto calcistico italiano della Spezia.

Serie B, Venezia-Spezia: come arrivano le due squadre

Il Venezia si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie B. I friulani, infatti, hanno vinto per 1-2 in trasferta contro la Sampdoria di Pirlo, con reti di Gytkyaer e Tessmann, ed hanno pareggiato per 0-0 in trasferta contro il Cittadella. Lo Spezia, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I liguri, infatti, hanno perso in trasferta contro il neopromosso Catanzaro per 3-0 ed hanno perso in casa contro il Como per 0-1.

Serie B, le probabili formazioni di Venezia-Spezia

VENEZIA(4-3-1-2): Joronen, Candela, Idzes, Sverko, Zampano, Ellertsson, Tessman, Busio, Pierini, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.

SPEZIA(4-3-3): Dragowski, Amian, Muhl, Nikolaou, Reca, Bandinelli, S. Esposito, Zurkowsky, Verde, Moro, Antonucci. All. Alvini.