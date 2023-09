Ucraina-Inghilterra, streaming gratis e diretta tv Mediaset o Sky? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match Ucraina-Inghilterra, valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo A); gli inglesi sono al primo posto con 12 punti, mentre gli ucraini seguono al secondo con 6 punti. Calcio d'inizio ore 18.

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla "Tarczynski Arena di Wroclaw (Polonia, campo neutro) si disputerà il match Ucraina-Inghilterra, valevole per il gruppo C delle Qualificazioni ad Euro 2024; in classifica gli inglesi sono al primo posto a punteggi pieno con 12 punti, mentre gli ucraini seguono al secondo con 6 punti (tre partite giocate).



Sono nove i precedenti tra le due Nazionali, con l'Inghilterra avanti per 6-1 e due pareggi; l'arbitro della sfida sarà il bulgaro Georgi Kabakov.

Ucraina-Inghilterra, probabili formazioni

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Krivstov, Matvienko; Stepanenko; Sudakov; Jarmolenko, Malinovski, Tsygankov; Vanat.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Shaw; Philips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish.

Dove vedere Ucraina-Inghilterra in tv e streaming

Il match Ucraina-Inghilterra (ore 18) sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati di Sky possibilità di seguire il match anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

In questo caso ci sarà anche l'alternativa a Sky, ovvero quella in chiaro di Mediaset, in particolare sul Canale 20 (canale numero 20 del digitale terrestre e 151 del decoder).