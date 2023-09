VAR-arbitri, arriva una svolta storica: gli audio saranno trasmessi in TV

Arriva una svolta storica nel mondo del calcio. Per la prima volta da quando è stato introdotto il VAR nel calcio nel 2017, gli audio tra gli arbitri e la sala VAR saranno trasmessi pubblicamente in TV. Il tutto è reso possibile grazie alla collaborazione tra FIGC e DAZN

Grazie a un accordo tra la FIGC e DAZN, in collaborazione con l'AIA e naturalmente la Lega Serie A, gli audio tra gli arbitri e la Sala VAR saranno trasmessi pubblicamente. Per la prima volta dal 2017 sarà quindi possibile ascoltare le conversazioni che portano alle decisioni degli arbitri, favorendo così una maggiore trasparenza

L'occasione sarà il posticipo di Torino-Roma di domenica 24 settembre. All'interno del programma Sunday Nigth Square in onda su DAZN sarà presente Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e B, insieme a Marco Cattaneo, Stefano Borghi, Andrea Stramaccioni e Davide Bernardi. Gli audio esclusivi dei colloqui degli arbitri e dei Video Assistant Referees, abbinati alle immagini, saranno discussi all'interno di Open Var, che ogni settimana ospiterà un rappresentante dell'AIA.

Non sarà ovviamente l'occasione per mettere sotto giudizio gli arbitri, anzi il contrario. L'accordo stipulato con la Lega Serie A e l'AIA viene realizzato per aumentare la cultura sportiva e raccontare gli episodi arbitrali con una narrativa differente. La trasmissione pubblica degli audio tra gli arbitri e la Sala VAR contribuirà indubbiamente a una maggiore trasparenza e chiarezza sugli episodi più discussi

Soddisfazione Gravina: "Svolta storica"

“Siamo alla vigilia di una svolta importante nel modo di comunicare il calcio, con OPEN VAR vogliamo contribuire a creare nel nostro Paese una rinnovata cultura sportiva, una profonda conoscenza del regolamento del gioco più amato dagli italiani e far conoscere meglio il mondo arbitrale. Lo spazio FIGC-AIA all’interno della programmazione di DAZN non è una moviola". Soddisfazione da parte di Gianluca Gravina, Presidente della FIGC, per la svolta che prenderà il via nella giornata di domenica.

Sulla stessa linea anche il Presidente dell'AIA Carlo Pacifici. “Accogliamo con grande favore questo nuovo progetto, realizzato insieme a FIGC. È un momento storico che consentirà al mondo arbitrale di aprirsi sempre di più in un’ottica di trasparenza. In tale maniera potremo spiegare i percorsi decisionali dell’arbitro sul terreno di gioco e l’importante attività svolta dai video match officials al Centro Var di Lissone."

Potrà questa significativa svolta nel mondo del calcio mettere a tacere una volta per tutte le polemiche arbitrali? Scommettiamo di no.