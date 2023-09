Vlahovic-Chiesa, la coppia d'attacco che fa sognare i tifosi bianconeri

La nuova stagione della Juventus si è aperta all'insegna del nuovo tandem Vlahovic-Chiesa. I due attaccanti ex Fiorentina stanno trascinando la squadra di Massimiliano Allegri a suon di gol, dimostrando una buona affinità. All'attivo, contano 7 gol in 4 partite.

Che inizio di stagione per Vlahovic e Chiesa. La nuova coppia d'attacco juventina conta 7 gol in 4 partite, uno dei migliori avvii di sempre per i bianconeri. A segno a Udine, in casa contro il Bologna, a Empoli e all'Allianz Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri, i due promettono di trascinare la squadra verso l'obiettivo dichiarato da Massimiliano Allegri, la qualificazione alla prossima Uefa Champions League.

Il 9...

Dopo un'estate complicata, dove sembrava prossimo a lasciare la maglia della Juventus per vestire i colori del Chelsea, l'attaccante serbo si è ripreso la piena titolarità dell'attacco bianconero. Acquistato a gennaio 2022 per la cifra di 80 milioni di euro, Vlahovic non ha rispettato pienamente le attese del popolo juventino. Nonostante il gol all'esordio contro l'Hellas Verona, il serbo non ha mantenuto la media gol conquistata sotto la guida di Vincenzo Italiano. A peggiorare la situazione, anche un problema di pubalgia, accusato la scorsa stagione, che ha costretto il giocatore a tenersi lontano dal campo da calcio per diverse partite. All'avvio del suo terzo anno a Torino, il numero 9 ha già totalizzato 4 gol in 4 partite. La doppietta conquistata contro la Lazio, il primo gol da vero rapace d'area e il secondo dove ha mostrato tutte le sua abilità tecniche, certifica la volontà e la forza del 22enne.

...e il 7

La capacità di Chiesa di ricoprire ogni posizione sulla propria trequarti, rende il numero 7 una soluzione offensiva gradita ad ogni allenatore. A segno in 3 gare, l'attaccante azzurro è una spina nel fianco nelle difese avversarie. Il gol segnato in contropiede a Empoli, certifica uno dei punti di forza del campione d'Europa con la Nazionale. Classe, velocità e dribbling si sposano perfettamente con la forza fisica dell'altrettanto tecnico Vlahovic. Allegri conta sui gol del nuovo tandem d'attacco per raggiungere l'obiettivo minimo della qualificazione ai gironi della prossima UEFA Champions League, traguardo fondamentale per i conti economici del Club.