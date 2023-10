Acireale-LFA Reggio Calabria, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie D

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra Acireale-LFA Reggio Calabria (recupero 2.a giornata) in programma mercoledì 18 ottobre (ore 20.45) allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Arbitro della sfida Andrea Palmieri di Brindisi.

Domani sera allo stadio ore 20.45 allo stadio "Aci e Galatea" si disputerà il match Acireale-LFA Reggio Calabria (recupero 2.a giornata), che in classifica vede i siciliani con 9 punti (due match in meno), mentre i calabresi con 10 (tre gare in meno).

Sono otto i precedenti complessivi tra le due squadre con bilancio in parità: due successi ciascuno e quattro pareggi; arbitro della sfida sarà Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Napoli), coadiuvato dagli assistenti Pone e Cammarota, entrambi di Nola.

Dove vedere in tv e streaming Acireale-LFA Reggio Calabria

La sfida Acireale-LFA Reggio Calabria sarà visibile in diretta e in chiaro su ReteReggio (canale 83 in Calabria su GS Channel, canale 79 a Roma con Made in Calabria) e RTV (Canale 77 nella Regione Calabria), compreso lo streaming (gratuito) sui siti Retereggio.tv e Reggiotv.it.