Bosnia-Portogallo, streaming gratis LIVE e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra bosniaci e lusitani, valevole per l'ottava giornata del gruppo J, che in classifica vede le due Nazionali rispettivamente al quarto e primo posto con 9 e 21 punti. Arbitro della sfida sarà il turco Halil Umut Meler.

Domani sera alle ore 20.45 allo Stadion "Bilino Polje" di Zenica si disputerà il match Bosnia-Portogallo, valevole per l'ottava giornata (gruppo J) delle Qualificazioni ad Euro 2024, che in classifica vede le due Nazionali rispettivamente al quarto e primo posto con 9 e 21 punti.

Sono cinque i precedenti complessivi tra le due squadre, con i lusitani avanti per 4-0 e un pareggio; l'arbitro della sfida sarà il il turco Halil Umut Meler.

Bosnia-Portogallo, probabili formazioni

BOSNIA (4-2-3-1): Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Rahmanovic, Demirovic; Dzeko.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Semedo, Gonçalo Inacio, Ruben Dias, Dalot; Vitinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Diogo Jota.

Dove vedere Bosnia-Portogallo in tv e streaming

Il match Bosnia- Portogallo sarà visibile non integralmente, ma tramite la finestra "Diretta Gol" sul canale Sky Sport Calcio (ch. 202 del decoder), insieme alle altre partite in contemporanea.

Per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.