Bulgaria-Lituania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match Bulgaria-Lituania, valevole per la 6.a giornata delle Qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo G), che vede in classifica entrambe le squadre all'ultimo posto con 2 punti. Arbitrerà il norvegese Espen Eskås.

Oggi pomeriggio alle ore 18 al "Vasil Levski Stadion" si disputerà il match Bulgaria-Lituania, valevole per la sesta giornata (gruppo G) delle Qualificazioni Euro 2024, che vede in classifica che vede in classifica entrambe le squadre all'ultimo posto con 2 punti.

Sono tre i precedenti tra le due Nazionali con bilancio in perfetta parità: un successo ciascuno e un pareggio; l'arbitro della sfida sarà il georgiano Giorgi Kruashvili.

Bulgaria-Lituania, probabili formazioni

BULGARIA (3-4-3): Dyulgerov; Krastev, Antov, Dimitrov; Galchev, Gruev, Kraev, Popov; Petkov, Rusev, Despodov.

LITUANIA (4-5-1): Gertmonas; Lasickas, Lekiatas, Girdvainis, Beneta; Gineitis, Verbickas, Novikovas, Golubickas, Cernych; Paulauskas.

Dove vedere Bulgaria-Lituania in tv e streaming

Il match Bulgaria-Lituania sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder), insieme alle altre partite in contemporanea. Per gli abbonati di Sky possibilità di seguire i match, anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.