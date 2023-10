Chelsea-Arsenal, streaming gratis e diretta tv: dove vedere Premier League

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby londinese tra Blues e Gunners, in programma oggi pomeriggio (ore 18.30) allo stadio "Stamford Bridge). In classifica le due squadre sono rispettivamente undicesima e prima con 11 e 20 punti.

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio "Stamford Bridge" di Londra, si disputerà il match Chelsea-Arsenal, valevole per la nona giornata di Premier League, che in classifica vede le due squadre rispettivamente all'undicesimo e primo posto con 11 e 20 punti.

Sono 207 i precedenti complessivi di questo derby londinese, con i "Gunners" in vantaggio per 82-66 e 59 pareggi; nell'ultima sfida giocata lo scorso 6 novembre in casa dei "Blues" c'è stata la vittoria dell'Arsenal per 1-0. L'arbitro della sfida sarà Chris Kavanagh di Ashton-under-Lyne.

Chelsea-Arsenal, probabili formazioni

Dove vedere Chelsea-Arsenal in tv e streaming

Il match Chelsea-Arsenal sarà visibile su Sky Sport Uno(canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), con collegamento a partire dalle ore 18.25: la telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Inoltre l’incontro di Premier League sarà trasmesso anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al