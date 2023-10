Estonia-Arzebaigian, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Euro 2024

Presentazione e probabili formazioni del match Estonia-Arzebaigian valevole per la sesta giornata del gruppo F delle Qualificazioni Euro 2024, che in classifica vede entrambe le Nazionali all'ultimo posto con un punto. Arbitro della sfida il tedesco Robert Schröder.

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla "A. Le Coq Arena" di Tallin si disputerà il match Estonia-Arzebaigian, valevole per la sesta giornata del gruppo F delle Qualificazioni Euro 2024, che in classifica vede entrambe le Nazionali all'ultimo posto con un punto.

Sono nove i precedenti tra le due Nazionali con i padroni di casa in vantaggio per 3-1 e cinque pareggi; l'arbitro della sfida sarà il tedesco Robert Schröder.

Estonia-Arzebaigian, probabili formazioni

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Paskotsi, Tamm, Kuusk; Peetson, Poom, Kait, Pikk; Ojamaa, Vassiljev; Anier.

AZERBAIGIAN (4-1-4-1): Magomedaliyev; Mammadov, Mustafazada, Kryvotsyuk, Cafarguliyev; Diniyev; Bayramov, Isayev, Mahmudov, Sheydayev; Emreli.

Dove vedere Estonia-Arzebaigian in tv e streaming

Il match Estonia-Arzebaigian non sarà visibile su nessun canale italiano, visto che non sono stati acquistati i diritti televisivi del match; per chi vuole seguire in diretta dovrà andare sulle pagine social delle due Nazionali.