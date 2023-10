Euro 2024, i risultati e le classifiche della settima giornata

I risultati della sesta giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Francia, Belgio e Portogallo si assicurano la qualificazione grazie alle vittorie contro Paesi Bassi (2-1), Austria (3-2) e Slovacchia (3-2). La Spagna accorcia sulla Scozia (2-0). Tutto facile per l'Italia, 4-0 contro Malta.

Si è da poco conclusa la prima tre giorni di questo mese di ottobre 2023 relativa alle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Facciamo un riepilogo dei risultati e vediamo come hanno influito sulle classifiche di ciascun girone.

Euro 2024: gli incontri del 12 ottobre 2023

Girone A

La Spagna accorcia le distanze sul primo posto nello scontro diretto contro la Scozia. La squadra ospite era pure passata in vantaggio al 59' con una punizione ottimamente calciata da John McGinn ma il gol è stato annullato per una posizione di fuorigioco di Jack Hendry. Il primo gol delle Furie Rosse arriva al 73' con Alvaro Morata su cross di Jesus Navas, mentre il secondo è firmato da Oihan Sacet all'86', dopo una serie di svarioni da parte della difesa scozzese.

Vittoria larga per la Norvegia in trasferta a Cipro, che passa al 33' con un tiro dalla distanza di Alexander Sorloth. Erling Haaland non manca di timbrare il cartellino in ben due occasioni: al 65' sugli sviluppi di un calcio d'angolo e al 72' di testa, sfruttando un cross di Antonio Nusa. Il 4-0 finale viene fissato da Fredrik Aursnes.

Girone D

Lo scontro al vertice del Girone D vede la vittoria di misura della Turchia contro la Croazia. A determinare il vantaggio degli anatolici è Baris Alper Yilmaz, che beffa con un pallonetto da fuori area il portiere Dominik Livakovic in uscita disperata.

La Lettonia ottiene la prima vittoria in questo suo cammino di qualificazione battendo per 2-0 l'Armenia. Primo gol che arriva al 39' con Janis Ikaunieks, mentre il raddoppio arriva al 68' e porta la firma di Daniels Balodis sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I baltici erano in inferiorità numerica dal 53' per l'espulsione per doppia ammonizione di Marcis Oss.

Girone E

Vittoria esterna per la Polonia, che prosegue nella rincorsa per la qualificazione battendo le Faer Oer a domicilio col punteggio di 2-0. Vantaggio immediato della squadra ospite al 4' con Sebastian Szymanski, ben imbeccato da Piotr Zielinski. Il secondo gol arriva, invece, al 65' con Adam Buksa su cross di Przemyslaw Frankowski.

Il primo posto nel Girone E è, però, saldamente nelle mani dell'Albania, che in casa supera la Repubblica Ceca con un netto 3-0. Le Aquile passano in vantaggio al 9' con una botta dalla distanza di Jasir Asani. I cechi rimangono in dieci uomini al 40' per l'espulsione di Mojmir Chytil per somma di ammonizioni. Le altre due reti dei padroni di casa portano le firme di Taulent Seferi al 51' e al 73'.

Girone I

Rinviata al prossimo 15 novembre la partita Israele-Svizzera per l'ennesima ripresa del conflitto tra Israele e Palestina. La sede dell'incontro di recupero sarà definita prossimamente.

Al contempo, la Romania non riesce ad andare oltre un semplice pareggio per 0-0 contro la Bielorussia. Il Kosovo, invece, supera in scioltezza Andorra. Sul campo di La Vella è tutto facile per i balcanici, che passano in vantaggio al 26' con la rete di Milot Rashica su assist di Florent Muslija. Lo stesso Rashica raddoppia al 71' sfruttando una respinta corta del portiere andorrano e consegna il passaggio vincente a Altin Zeqiri per il 3-0 finale.

Euro 2024: gli incontri del 13 ottobre 2023

Girone B

La Francia conquista il passaporto per Euro 2024 battendo i Paesi Bassi alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam. Le due reti transalpine sono firmate da Kylian Mbappè al 7' (sfruttando un traversone di Jonathan Clauss) e al 52' (bomba da fuori area dopo un uno-due con Adrien Rabiot). A poco serve il gol all'83' di Quilindschy Hartman, che illude gli Oranje ancora distanti dalla qualificazione diretta.

La Grecia, infatti, ha la meglio sull'Eire col punteggio di 2-0. Gli ellenici passano in vantaggio al 20' con la rete di Giorgos Giakoumakis che sfrutta alla perfezione il cross di Kostas Tsimikas. Il raddoppio arriva al quarto minuto di recupero del primo tempo con Giorgos Masouras.

Girone F

Anche il Belgio timbra il passaporto per Euro 2024 in una partita in bilico fino all'ultimo contro l'Austria. I Diavoli Rossi vanno in vantaggio di tre reti, grazie alla doppietta di Dodi Lukebakio al 12' e al 55', seguita dal gol di Romelu Lukaku al 58'. La Nazionale alpina accorcia le distanze con Konrad Laimer al 72' e il 2-3 di Marcel Sabitzer all'84' sei minuti dopo l'espulsione di Amadou Onana illude per un'eventuale rimonta, ma sarà quello il risultato finale.

Nello scontro in coda al Girone F, l'Azerbaigian ha la meglio sull'Estonia, battuta a domicilio con due reti nel primo tempo. Il vantaggio arriva al 9' con la rete di Tural Bayramov, fissato ulteriormente dal gol nel recupero della prima frazione di Ramil Sheydaev.

Girone J

Se ne qualifica un'altra, nella giornata di venerdì. Il Portogallo, infatti, batte per 3-2 la Slovacchia, confermandosi a punteggio pieno nel proprio raggruppamento con sette vittorie in altrettanti incontri. I lusitani vanno in vantaggio al 18' con Gonçalo Ramos di testa su cross di Bruno Fernandes. Al 29' arriva la rete dal dischetto di Cristiano Ronaldo, mentre al 69' David Hancko sembra riaprire la partita. Ci pensa come sempre CR7 al 72' a regalare l'ottava qualificazione consecutiva agli Europei per la sua Nazionale. Il gol che all'80' fissa il punteggio definitivo è di Stanislav Lobotka.

Tutto facile per la Bosnia-Erzegovina, che nel primo tempo chiude la pratica contro il Liechtenstein col punteggio di 2-0 al Rheinpark di Vaduz. Le reti portano le firme di Amar Rahmanovic al 13' e di Miroslav Stevanovic al 41'.

Termina sul punteggio di 1-1 la sfida di Reykjavik tra Islanda e Lussemburgo. Passano in vantaggio di nordici col gol di Orri Oskarsson in tap-in sul passaggio di Gylfi Sigurdsson, mentre il Granducato pareggia i conti al 46' con un tiro dalla distanza di Gerson Rodrigues.

Euro 2024: gli incontri del 14 ottobre 2023

Girone C

Dopo una settimana difficilissima per le numerose vicende extra-campo, l'Italia riesce ad avere nettamente la meglio su Malta. Gli Azzurri di Luciano Spalletti si mantengono in corsa per la qualificazione diretta grazie al tiro a giro di Giacomo Bonaventura al 23', all'altro sinistro a giro di Domenico Berardi al primo minuto di recupero del primo tempo, al secondo gol dell'attaccante del Sassuolo al 64' (che mancava dal gol in Nazionale da oltre due anni) e, infine, al 4-0 firmato da Davide Frattesi allo scadere della partita.

Continua, quindi, la sfida a distanza in ottica secondo posto con l'Ucraina, che nel pomeriggio sul campo neutro di Praga batte la Macedonia del Nord col punteggio di 2-0. In gol al 30' Georgiy Sudakov su assist di Oleksandr Zinchenko e ben cinque minuti dopo il 90' Oleksandr Karavaiev.

Girone G

Termina col punteggio di 2-1 lo scontro al vertice del Girone G, con l'Ungheria che allunga, quindi, sulla Serbia con un incontro in più da disputare. I magiari passano in vantaggio al 20' di Barnabas Varga, pareggiato al 33' da Strahinja Pavlovic. Pareggio balcanico abbastanza effimero perché appena un minuto dopo va in rete Roland Sallai. Su entrambe le reti dell'Ungheria c'è lo zampino di Loic Nego.

Viceversa, in coda allo stesso raggruppamento la Lituania ha la meglio sulla Bulgaria col punteggio di 2-0 sul campo del Vasil Levski di Sofia. Entrambe le reti sono firmate da Pijus Sirvis, in gol al 45' e al 55', dopo che i padroni di casa erano rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Bozhidar Kraev.

Girone H

Continua ad esserci in testa al Girone H la coppia composta da Slovenia e Danimarca che, rispettivamente, battono le dirette concorrenti per la qualificazione diretta. I centroeuropei battono la Finlandia con un rotondo punteggio di 3-0 firmato dalla doppietta del giovane Benjamin Sesko (su rigore al 16' e su azione al 28') e dal gol nel recupero del secondo tempo da parte di Erik Janza.

I nordici, invece, hanno la meglio sul Kazakistan. Al Parken di Copenhagen, è 3-1 per i padroni di casa in gol al 36' di Jonas Wind e di nuovo al 46' del primo tempo e al 48' con Robert Skov. Del tutto inutile la marcatura al 58' di Yan Vorogovskiy.

In coda, tutto facile per l'Irlanda del Nord che sbriga facilmente la formalità contro San Marino nel primo pomeriggio. I padroni di casa passano due volte in vantaggio con le reti di Paul Smyth al 5' e di Josh Magennis all'11', mentre il 3-0 finale arriva all'81' con Conor McMenamin.

Euro 2024: classifiche dopo sette giornate

Girone A : Scozia 15, Spagna* 12, Norvegia 10, Georgia* 4, Cipro 0

: Scozia 15, Spagna* 12, Norvegia 10, Georgia* 4, Cipro 0 Girone B : FRANCIA 18, Grecia 12, Paesi Bassi* 9, Eire 3, Gibilterra* 0

: FRANCIA 18, Grecia 12, Paesi Bassi* 9, Eire 3, Gibilterra* 0 Girone C : Inghilterra* 13, Italia* e Ucraina 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0

: Inghilterra* 13, Italia* e Ucraina 10, Macedonia del Nord 7, Malta 0 Girone D : Turchia 13, Croazia* 10, Armenia e Galles* 7, Lettonia 3

: Turchia 13, Croazia* 10, Armenia e Galles* 7, Lettonia 3 Girone E : Albania 13, Polonia 9, Repubblica Ceca* e Moldova* 8, Faer Oer 1

: Albania 13, Polonia 9, Repubblica Ceca* e Moldova* 8, Faer Oer 1 Girone F : BELGIO 16, Austria 13, Svezia* 6, Azerbaigian* 4, Estonia 1

: BELGIO 16, Austria 13, Svezia* 6, Azerbaigian* 4, Estonia 1 Girone G : Ungheria* 13, Serbia 10, Montenegro* 8, Lituania 5, Bulgaria 2

: Ungheria* 13, Serbia 10, Montenegro* 8, Lituania 5, Bulgaria 2 Girone H : Slovenia e Danimarca 16, Finlandia e Kazakistan 12, Irlanda del Nord 6, San Marino 0

: Slovenia e Danimarca 16, Finlandia e Kazakistan 12, Irlanda del Nord 6, San Marino 0 Girone I : Svizzera* 14, Romania 13, Israele* 11, Kosovo 7, Bielorussia 5, Andorra 2

: Svizzera* 14, Romania 13, Israele* 11, Kosovo 7, Bielorussia 5, Andorra 2 Girone J: PORTOGALLO 21, Slovacchia 13, Lussemburgo 11, Bosnia-Erzegovina 9, Islanda 7, Liechtenstein 0

Le squadre indicate con l'(*) hanno giocato una partita in mano. Le squadre indicate in maiuscolo sono qualificate a Euro 2024.